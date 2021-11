The Dark Pictures Anthology: The Devil in me ya es oficial

Bandai Namco y Supermassive Games han hecho oficial el lanzamiento futuro de The Dark Pictures Anthology: The Devil in me, una nueva entrega de su espectacular y terrorífica franquicia que continuará la historia que hemos conocido en la antología The Dark Pictures: Man of Medan, Little Hope y el recién lanzado House of Ashes.

Este título será el cuarto y último capítulo poniendo un brillante colofón a una serie de juegos que ha llevado el miedo a millones de hogares en todo el mundo. Una experiencia para disfrutar y pasar miedo delante del mando.

Un equipo de grabación de documentales recibe una misteriosa invitación para visitar una réplica del castillo del crimen de H. H. Holmes, el primer asesino en serie de Norteamérica. Sin embargo, el equipo no tardará en percatarse de que está siendo observado y de que la cosa no se limita a que disfruten de una exposición....

Adéntrate en la historia más estremecedora de la antología, en la que todas tus decisiones determinarán, una vez más, quién vive y quién muere. Observa con terror cómos tus desafortunados compañeros de equipo son presa de una perversa mente maestra que está observando todos vuestros movimientos.

¿Estás preparado para conocer a un asesino?



Los retos más macabros te esperan en The Devil in Me, el final de la primera temporada de The Dark Pictures Anthology. pic.twitter.com/3nSkeisrNx — Bandai Namco España (@BandaiNamcoES) October 29, 2021

¿Estás preparado para conocer a un asesino? Los desafíos más espantosos aguardan en The Devil in Me, el final de la primera temporada de The Dark Pictures Anthology. Una manera colosal de entrar en el mundo de The Dark Pictures, una serie de juegos de terror cinematográficos intensos, independientes y ramificados.

Combina entornos atmosféricos con una poderosa narración para crear una nueva experiencia de juego aterradora. De momento la fecha de lanzamiento de The Dark Pictures The Devil in me no ha sido desvelado pero todo apunta a que tendremos que esperar hasta 2022 para poder jugar a este título en nuestras plataformas habituales en las que hemos disfrutado de la primera temporada de esta saga.