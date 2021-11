Belén Esteban comparte sus experiencias con Rosalía, Britney, Pablo Alborán, Martin Garrix o Alejandro Sanz

Belén Esteban es referente de opinión en todos los temas. Como buena princesa del pueblo, tiene conversación para cualquier tema y en la música no iba a ser diferente.

La hemos propuesto grupos de tres nombres para que elija uno de ellos y eso nos ha llevado a hablar de artistas como Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Rosalía, C. Tangana, Justin Bieber, Maluma, David Guetta o Amy Winehouse.

Eso sí, antes de contestar, quiso dejar claro que es una gran fan de LOS40 y que tiene buenos amigos en nuestra radio.

Rosalía – C. Tangana – Omar Montes

Aquí la respuesta es inmediata: Rosalía. “C. Tangana me gusta mucho también. Rosalía creo que es una artista 100%. Me encanta como canta, me encanta su puesta en escena y porque la conozco y me parece… y C. Tangana me gusta porque me encanta esa música”, aseguraba.

Muchas celebs se subieron al yate de Tangana en Ibiza y menudo la que se montó. Si le preguntas a Belén si ella se hubiera subido, ni lo duda. “Yo sí. A lo mejor quedará mal, pero es que, perdonarme, yo tampoco lo veo tan grave. Cuando salió Marilyn Monroe rodeada de tantos hombres, nadie dijo nada. Me parece hacer guerra con cualquier cosa, vamos a ver, perdonarme, es un videoclip. Y yo le apoyo, sinceramente te lo digo”, añadía.

Britney Spears – Justin Bieber – The Weeknd

Aquí hemos tirado de una de sus debilidades, o más bien de su hija. “Mi Justin Bieber es mi Justin Bieber porque yo he ido con una persona desde que era pequeña, he ido a muchos países del mundo a verle, me encanta, lo digo”, contestaba de primeras.

“Pero soy muy de Britney. Estoy viendo sus documentales y me alegro muchísimo de que, ojalá algún día sea feliz, que estoy segura de que lo va a ser”, expresaba.

Lola Índigo – Aitana – David Bisbal

Dejó claro que le gustan estos tres artistas y que decidirse era como algo imposible. “A ver, a Bisbal le tengo cariño, pero Aitana me parece una chica que va a destacar muchísimo y Lola… me gustan los tres, de verdad, no te puedo decir, es que me parecería feo”, admitía.

Maluma – J Balvin – Bad Bunny

Es decir, los tres nombres y se le ilumina la cara, se nota que le gusta perrear. Pero si hay que elegir, “Maluma Baby. A ver, me gustan los tres, pero yo soy más de Maluma. Maluma es lo más. Es que me encanta todo. Además, es encantador”.

Lara Álvarez – Pablo Alborán – Alejandro Sanz

Dos grandes del pop español y una debutante que este verano nos sorprendía con una canción para la Eurocopa junto a Beatriz Luengo y Yotuel Romero.

“A ver, yo a mi Pablo Alborán le adoro. Alejandro es desde mi infancia, le adoro también y Lara Álvarez me encanta. Es que coger uno es muy difícil”, era lo primero que le salía.

En cuanto al debut de Lara Álvarez dejaba claro que “me encanta y es que a ella le encanta. Y Pablo Alborán me encanta y Alejandro me he alegrado muchísimo de que le hayan dado la estrella. Y lo sigo mucho. Me encanta porque son muchos años en mi vida. Es que se me todas sus canciones y Pablo, es que aparte de ser cantante, para mí uno de los mejores, es amigo mío”, añadía.

David Guetta – DJ Nano – Martin Garrix

Una nueva elección difícil para una amante de la electrónica. “Con Martin estuve en una fiesta en Ibiza. Con DJ Nano, es amigo mío, íntimo. Y Guetta, me encanta, también son muchos recuerdos de muchos años de mi vida”, contaba.

Y claro, eso de compartir fiesta con Martin Garrix despierta curiosidad. “Él estaba en Usuahia, yo estaba con mi familia y a ellos les dan como una fiesta y nos invitaron y yo fui para allá, claro, y me pareció encantador. Yo no hablo inglés, pero nos entendíamos perfectamente”, explicaba.

Madonna – Lady Gaga – Amy Winehouse

Y acabamos con tres mujeres leyenda. “Madonna, Amy Winehouse y Lady Gaga. Madonna para mí es lo más y Amy Winehouse, estuve hace poco en Londres que fui a su casa y Amy Winehouse a mí me marcó muchísimo también”, terminaba diciendo.