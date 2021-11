Sarah Jessica Parker estalla contra los que critican su aspecto en la nueva ‘Sexo en Nueva York’

Sarah Jessica Parker ha dicho basta a aquellos comentarios despectivos que la consideran demasiado mayor para retomar el papel de Carrie en And Just Like That (lit. Y Justo Así), la secuela que prepara HBO Max de la popular serie Sexo en Nueva York. Esta nueva ficción, que será una miniserie de una temporada, retomará la historia de las famosas amigas neoyorquinas (con la excepción de Samantha, ya que la actriz Kim Cattrall no quiso participar) y las presentará en una nueva etapa de su vida: la mediana edad.

Lo bueno de esta nueva miniserrie es que «nadie ha tratado de rejuvenecerla», tal y como explica Cynthia Nixon, la actriz que da vida a Miranda Hobbes. «No vamos a incluir a sobrinas de 21 años». Algo que reafirma la guionista Samantha Irby: «Es revolucionario hacer un show sobre mujeres de la mediana edad, con sus cuerpos envejeciendo».

Sin embargo, esta idea parece no haber convencido a todo el mundo, especialmente a aquellos que ven en Parker y Nixon a actrices demasiado mayor para un papel protagonista en una serie sobre tres mujeres solteras que se dedican a conocer gente. Algo que Sarah Jessica Parker ha criticado durante una entrevista con la revista Vogue, donde literalmente ha estallado contra la «misoginia» que esconden este tipo de comentarios.

And Just Like That | Anuncio Diciembre | HBO Max

«Hay mucha charla misógina en torno a esto que nunca ocurriría sobre un hombre. 'El pelo gris, el pelo gris, el pelo gris. ¿Tiene el pelo gris?'. Me siento con Andy Cohen, él tiene la cabeza llena de canas y es exquisito. ¿Por qué para él está bien? No sé qué deciros. Especialmente en las redes sociales. Todo el mundo tiene algo que decir: 'tiene demasiadas arrugas, no tiene demasiadas arrugas'», critica la actriz.

«Es como si la gente no quisiera que estuviéramos perfectamente bien en donde estamos, como si disfrutaran hiriéndonos por cómo somos hoy en día, por que prefiramos ser naturales y no lucir perfectas [...] Sé la apaariencia que tengo. No hay otra opción. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?», remata Sarah Jessica Parker, ofendida ante aquellas voces discordantes que la critican a ella y a sus compañeras por ser "demasiado mayores" para la actitud que muestran en la ficción.

El revival de Sexo en Nueva York, And Just Like That, estará disponible en HBO Max en diciembre de 2021. La miniserie estará protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon.