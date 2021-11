Justin Quiles, Aitana y Glass Animals revolucionan la lista esta semana

La lista de la semana de LOS40 Music Awards viene cargada de movimientos destacables. No han tenido que sudar mucho Justin Quiles, Chimbala y Zion & Lennox para conseguir el número uno con Loco, pues el sábado anterior se habían quedado en el #2. Pero sí resulta llamativo que solo hayan necesitado seis semanas para llegar a lo más alto. (Y desbancar a Adele del primer puesto tiene un gran mérito.) Aitana vuelve a ser protagonista una semana más, pues si la pasada era la entrada más fuerte con Berlín, esta es la subida más importante con la misma canción (ocho posiciones, hasta quedarse en el #10), una de las tres que tiene en lista. Entre las novedades de la semana hay que resaltar la de Glass Animals y Heat waves, que debuta en el #17 (no está nada mal para ser unos recién llegados al chart). También se ha estrenado Tacones rojos, de Sebastián Yatra, en el #22. El récord de permanencia no cambia de manos: sigue en poder de Imagine Dragons con Follow you (que fue número uno y ahora, tras 32 semanas, se sitúa en el #29). Tony Aguilar te da más detalles en el vídeo de la parte superior.