Nia reflexiona sobre su primera serie musical con Netflix y su relación con Sebastián Yatra

Nia Correia es una de las grandes promesas de Tu cara me suena 9. La nueva edición del talent de imitación contará con la que fuera la indiscutible ganadora de OT 2020, que ya conquistó con sus versiones en el programa de TVE y seguro que no dejará indiferente a nadie en el de Antena 3.

Han pasado ya casi dos años desde que Nia saltara a la fama nacional entrando en la Academia y desde entonces le ha cambiado la vida y los planes por completo.

De eso hablamos en esta entrevista en la que nos confiesa desde los artistas que desearía imitar, hasta el famoso que le ha hecho de coach, pasando por sus proyectos de futuro, su sorpresa al protagonizar la primera serie musical de Netflix y lo que ha hecho con el premio en metálico que ganó en el talent.

No dejas de sorprendernos, primero una serie musical para Netflix y ahora tu salto a 'Tu Cara Me Suena 9'...

No les costó mucho convencerme. Me llegó la propuesta y pensé '¿por qué no?', así vuelvo a meterme en la casa de la gente, me va a conocer otro público que no veía Operación Triunfo y me lo voy a pasar en grande. Y así está siendo, literal.

¿Has pedido consejo a alguno de los ex concursantes de OT que han pasado por el programa?

A gente de OT no he preguntado pero sí he hablado con Blas Cantó. He ido hasta a su casa para prepararme algunas imitaciones y me ayudó bastante. Me guió con la fuerza de la actuación, o los gestos...

Con Blas de asesor, ¿hablasteis de su experiencia en Eurovisión y la posibilidad de que fueras tú?

No, no entra en mis planes. No estoy preparada mentalmente ni para lo bueno, ni para lo malo de Eurovisión.

Más allá de tu faceta musical, también estás con 'Érase una vez...pero ya no', la primera serie musical de Netflix, ¿qué tal ha sido la experiencia?

Hemos acabado el rodaje y pinta muy bien. Con Sebastián Yatra súper bien. Es encantador y nos llevábamos muy bien. Ninguno habíamos hecho nada de interpretación y nos han apoyado mucho. También Manolo (Caro) nos ha ayudado un montón a la hora de confiar en nuestro papel.

Ojalá me salgan más proyectos de interpretación porque me ha encantado la experiencia. Me he dejado llevar y ya está.

Por pedir, ¿en qué otra serie te gustaría actuar?

Me encantaría hacer una serie de miedo como Marianne que he empezado a verla. También me fascina El cuento de la criada o la de Cómo defender un asesino sería un sueño.

¿Qué otros proyectos de futuro tienes?

Ahora voy a sacar una canción e iré sacando temas a medida que esté en el programa para que la gente conozca algo más de lo que hago. Quiero aprovechar TCMS como trampolín también. Estoy yendo mucho al estudio y componiendo.

¿Se viene alguna colaboración con compañeros de Operación Triunfo?

Con ellos no, hay colaboraciones pero de fuera del talent. Y son sorpresa.

¿Con qué compañeros de la Academia mantienes relación?

Con la mayoría, hay muchos que viven en Madrid y nos vemos, quedamos. Otros que han estado pero se han ido, como Rafa, porque está la cosa complicada y nos hemos visto hace poco en la celebración de los 20 años de OT. Pero nos vemos mucho y mantenemos el contacto.

Ganaste OT 2020 y te llevaste 100.000 euros, ¿qué queda de ese premio?

La mayor parte se la llevó Hacienda pero todavía me queda dinero. Una parte la he invertido en una casa familiar, estoy en proceso de compra y poco más.