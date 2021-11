‘MasterChef Celebrity 6’ sorprende con doble expulsión: una muy evidente y otra de lo más lacrimógena

El noveno programa de MasterChef Celebrity 6 ya se adelantaba como uno de los más frenéticos, aunque su primera prueba rompió cualquier expectativa que la audiencia podía tener. El jurado anunció, para sorpresa de todos los presentes, que el cocinado que abriese la gala semanal no solo tendría un privilegio para quien mejor presentase su plato, sino que también expulsaría al que peor lo hiciese.

El privilegio en cuestión era uno de los más codiciados de la edición: el delantal dorado. Esta distinción otorgaba a aquel que lo ganase la ventaja de la inmunidad semanal, algo que conseguía Verónica Forqué gracias a un cocinado que incluso sorprendió a los jueces por su gran calidad. Eso sí, su pésima capitanía en la posterior prueba de exteriores hizo que cocinase de todas maneras en la eliminación, aunque sin posibilidad de irse.

Por otra parte, hubo uno de los aspirantes cuya elaboración no convenció en absoluto al jurado. Parece que 65 minutos de cocinado no le fueron suficientes, teniendo un resultado que no alcanzó el nivel requerido:

¡Muchísima tristeza! Hoy despedimos al gran @SmoothArkano de las cocinas de #MCCelebrity. Un artista brillante con un corazón de oro al que queremos con toda el alma https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/bKwwrdhm1j — MasterChef (@MasterChef_es) November 8, 2021

Arkano se convirtió en el primer expulsado de la noche, muy a su pesar. El rapero ha estado rozando la expulsión en varios programas, hasta que esta prueba se lo llevó por delante al presentar la peor elaboración. Sin embargo, no se fue triste: declaró a Pepe Rodríguez que ha evolucionado y aprendido mucho en la cocina, yéndose del formato como todo un experto que ha pasado de no saber hacer una tortilla a hacer espuma de setas.

Sin duda, todo un logro para el alicantino, que se iba cumpliendo su objetivo de aprender y despuntar en otro campo alejado del suyo. Tras esto, tocaba ver cuál de sus compañeros le acompañaría en la expulsión semanal.

El "marido" de Verónica Forqué, también expulsado

Tras una prueba de exteriores en la que se enfrentaban a varios exaspirantes de MasterChef Junior, todos los concursantes de esta edición del Celebrity -que formaban un solo equipo contra los niños- perdían. De este modo, y con un foso más lleno que nunca, se enfrentaban a una prueba en la que tenían que mejorar el peor plato que hubiesen presentado en la edición.

Algunos no tenían muy complicado mejorar sus desastrosas elaboraciones del pasado, aunque otros tenían el reto de mantener la calidad. Después de muchos nervios y algún que otro atropello con los ingredientes, la decisión se tomaba de manera unánime:

El segundo eliminado de esta noche en #MCCelebrity es @ivansanchezz_. Gracias aspirante por formar parte de esta gran familia y cuidar de todos tanto. ¡Eres grande! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/xmDKrpycvj — MasterChef (@MasterChef_es) November 9, 2021

Aunque muchos lo adelantaron antes del fallo, Iván Sánchez fue el segundo expulsado de la noche. La decisión estuvo entre David Bustamante, Miki Nadal y él mismo, aunque los dos primeros se libraron por razones tan ínfimas como que sus platos "se podían comer" o estaban algo mejor que los del actor.

Con mucha pena, el ya exconcursante se despidió de todos no sin antes sorprender con su apuesta por quién ganará la edición: Verónica Forqué. La que es su esposa dentro del programa -con un matrimonio de broma que se mantuvo hasta sus últimos segundos en plató- ha mejorado mucho, y él la ve como una firme propuesta a llegar a la final. Ella, muy agradecida, le despidió con lágrimas en los ojos.