10 canciones de amor en español que puedes dedicar a tu crush

Conoces a alguien y de repente acapara toda tu atención. Empiezas a sentir muchas emociones y te preguntas: "¿Qué me pasa con esta persona? ¿Me gusta? ¿Me estoy pillando?" La respuesta te la das tú mismo cuando comienzas a escuchar canciones de amor y rápidamente te recuerdan a esa personita.

Hay personas directas que no se andan con chiquillas y pueden revelar sus sentimientos con facilidad. Sin embargo, si no sabes cómo declararte y sientes la necesidad de hacerlo, prueba confesándolo con una canción.

Todos hemos tenido o tenemos un crush, una personita que nos vuelve locos y que muchas veces terminan siendo tu pareja o simplemente tu amor platónico. Aquí te dejamos una lista de canciones que pueden ser de utilidad para dedicar a esa persona que ha invadido tu corazón.

1. Luis Fonsi - No me doy por vencido

Por qué no hacerlo con este tema mítico del puertorriqueño, Luis Fonsi, incluida en su séptimo álbum, Palabras del silencio (2008). "Yo no me doy por vencido/ Yo quiero un mundo contigo/ Juro que vale la pena esperar, y esperar y esperar un suspiro/ Una señal del destino/ No me canso, no me rindo, no me doy por vencido". Un estribillo que refleja bien las ganas de luchar por esa persona y que mejor forma de demostrárselo que con este tema.

2. El Canto del Loco - Son sueños

Si quieres algo más de rock/pop español, hazlo con esta canción de El Canto del Loco, publicada en su disco, A contracorriente (2002). "En silencio, te busco / Y sueño con poderte amar/ Y te sigo buscando tanto/ Tú, en mí, nunca te has fijado, oh/ Por eso, te tengo que inventar/ Te sigo esperando tanto/ Tú, en mí, nunca te has fijado, oh/ Por eso, te tengo que encontrar". Esta canción perfectamente puede servirte para llamar la atención de tu crush.

3. Manuel Carrasco - Sígueme

Si eres más del romanticismo a tope, esta canción de Manuel Carrasco (Inercia, 2008) puede ser la ideal. "Sígueme/ Te daré mi corazón/ No lo mates, por favor/ Y deja que sueñe. Seguiré/ La señal que tú me das/ Como el río cuando va/ Y con su corriente". Si notas que es recíproco, a lo mejor Carrasco te ayuda a formalizarlo.

4. Melendi - Tu jardín con enanitos

Y qué mejor forma de enamorar que con un temazo de Melendi (Lágrimas desordenadas, 2012). "Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas/ No se asuste señorita, nadie le ha hablado de boda/ Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama/ Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana". Una canción perfecta para demostrar que eres una persona que merece la pena.

5. Pablo Alborán - Solamente Tú

Si prefieres una balada romántica, mejor hazlo con este tema de Pablo Alborán (Pablo Alborán, 2011). "Regálame tu estrella/ La que ilumina esta noche/ Llena de paz y de armonía/ Y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva tener ese azul/ Pintas de colores mi mañana, solo tú/ Navego entre las olas de tu voz". ¡Estamos seguros de que terminarás enamorando!

6. Enrique Iglesias/ Juan Luis Guerra - Cuando me enamoro

Si estamos dispuestos a hacer todo por esa persona, déjaselo claro con este tema de Enrique Iglesias junto con Juan Luis Guerra (Euphoria, 2010). "Si pudiera bajarte una estrella del cielo/ Lo haría sin pensarlo dos veces/ Porque te quiero, ay/ Y hasta un lucero. Si la luna sería tu premio/ Yo juraría hacer cualquier cosa/ Por ser su dueño/ Por ser tu dueño, oh". Seguro que con este ritmo latino consigues derretir de amor a esa personita.

7. Juanes - Me enamora

Si prefieres un tema más rockero latino, te recomendamos este tema del colombiano Juanes (La vida es... un ratico, 2007). "Me enamora/ Que me hables con tu boca/ Me enamora/ Que me eleves hasta el cielo/ Me enamora/ Que de mi sea tu alma soñadora". Seguro que con el romanticismo de Juanes consigues revolucionar sus emociones.

8- Morat - Cuando nadie ve

Si tu amor platónico no te hace caso o no sabe de tu existencia, quizás con esta canción del grupo colombiano Morat (Balas perdidas, 2018) consigas algún feedback. "Si me preguntan por ti/ Diré que es mentira/ Que toda una vida he soñado contigo/ Yo sueño contigo". Es un tema profundo, pero a la vez demuestra sinceridad en lo que sientes.

9. Julieta Venegas - Andar Conmigo

Si ves que hay posibilidad con esa persona, dedica esta canción de la mexicana Julieta Venegas (Sí, 2003) para dar el primer paso. "Hay tanto que quiero contarte/ Hay tanto que quiero saber de ti/ Ya podemos empezar poco a poco/ Cuéntame, qué te trae por aquí". Quizás consigas más de una cita...

10. Leo Rizzi - Amapolas

¿Y qué tal con un tema más popero y original del cantante español Leo Rizzi? "Tú y yo/ Pensando que somos el centro/ Del universo/ Tú y yo/ Jugando a que salte la tensión/ Y todo se haga fuego". Una canción que sirve para dedicar la intensidad que llevas dentro.