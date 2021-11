Sara Zozaya, una artista con las ideas muy claras

Sara Zozaya nace en Donostia, donde comienza a desarrollar su faceta como cantante, creadora, instrumentista... Se trata de una artista con una curiosidad musical ilimitada, capaz de llegar al alma de cualquiera gracias a sus creaciones íntimas.

Comenzó su trayectoria en el conservatorio y a los 18 años se introdujo de lleno en la industria musical, creando su propia promotora: Gure Basterrak. El primer gran concierto de su carrera llegó en 2015 y desde entonces ha realizado giras por todo el estado, compartiendo escenario con artistas como Belako, Listener, Elena Setién y Rafael Berrio. Su debut en solitario llegó en 2018 con el EP 'III' (Hiru), una obra minimalista donde Sara, usando su voz y su piano, abrió su corazón y emocionó con cada tema.

Ahora es el momento de conocer 'I' (Bat), un universo con folk pop, lo-fi y ritmos electrónicos. Otro trabajo muy personal y con una excelente mezcla de sonidos internacionales actuales y la tradición de la música vasca. Cinco canciones que ha presentado en Cara A de LOS40 Euskadi y que sin duda convierten a Sara en una de las artistas más singulares e interesantes.

Cara A: Hablar de Sara Zozaya es hablar de una artista que comenzó su camino en el conservatorio y que cambió el acordeón por la guitarra y la voz.

Sara Zozaya: Llevo ligada a la música desde pequeña, pero nunca pensé que mi camino se iba a dirigir de esta manera. Empecé en el conservatorio de manera más clásica, con el acordeón, y, lo que es la vida, que al final estoy en un ámbito totalmente diferente, pero veo que todos esos años han sido esenciales para poder hacer lo que hago ahora. Creo que al final en la enseñanza más clásica del conservatorio es más difícil encontrar tu voz propia. Siempre estás tocando obras de otros siglos y es una cosa que, para mí ahora, no sé si tiene mucho sentido al ver lo que realmente estaba dentro de mí. Encontrar esa propia voz fue un camino que me desmarcó un poquito de donde empecé. Pero repito que creo que esos años de estudio han sido vitales para luego poder hacer algo que, aunque a priori pueda parecer sencillo o improvisado, sin esa base habría sido imposible hacerlo.

Cara A: No solo eres creadora, sino también impulsora de otros artistas como Benito Lertxundi, que colabora en el tema 'Benetan'.

S: Empezar tan pronto a trabajar en la industria me llevó a Benito Lertxundi. Trabajé con él y, de esta manera, tuve la valentía de enseñarle la canción primero y luego ya de pedírselo, pero me costó muchísimo. De hecho, me acuerdo de que antes de grabarla me quedaban tres días para tomar la decisión y no se lo pregunté hasta el último día porque me daba bastante miedo. Pero bueno, salió bien y mi mensaje desde entonces es "hay que intentarlo y preguntar siempre porque las respuestas que pensamos que son "no" muchas veces son que sí".

Cara A: Como parte del engranaje de la industria musical, ¿cuál es tu visión de futuro para este sector?

S: Yo creo que a nivel de público va a haber un cambio y las entradas van a tener que ser más caras para poder recuperar la actividad. Me da un poco de miedo ver cómo va a responder la gente porque ahora todos tenemos muchas ganas de consumir cultura, pero cuando se pueda salir de noche y se vuelva a lo de antes no sé si el consumo que vemos ahora en el público va a seguir. Si hay público siempre digo que la música puede funcionar porque hay demanda, pero mientras no haya público es bastante difícil. A nivel de grupos se ha dañado mucho el tejido de creadores porque muchos proyectos que estaban empezando no tienen sitio. El tejido de artistas se va a quedar bastante dañado y habrá que impulsar proyectos para ayudar a toda esa gente, pero volveremos.

Cara A: Conocemos tu faceta como artista en solitario y también como parte del grupo Nerabe, ¿qué parte de ti misma sacas en cada uno de estos proyectos?

S: A veces siento que mi identidad de repente cambia un poco y es un trabajo difícil plantear un concierto con cada uno de los proyectos. Es cierto que con mi proyecto saco toda mi esencia como Sara Zozaya y salgo muy segura y muy tranquila; con Nerabe solo tengo que cantar y esa libertad musical te permite disfrutar más y pasártelo mejor en el escenario, pero, a la vez, todo lo que suena es una mezcla de diferentes personas. Esa esencia es compartida y hay cosas con las que igual no te sientes tan cómoda. Ahora con Nerabe lo hemos dejado y estoy con mi proyecto, pero fue un inicio super bonito. Mi primer concierto fue con ellos y todo el camino que me ha llevado hasta aquí ha sido gracias a Nerabe.