‘La Isla de las Tentaciones 4’: ¿De qué te suenan Alejandro Nieto y Tania Medina?

La Isla de las Tentaciones vuelve con una cuarta edición que promete hacer las delicias de los fans del formato, con unos adelantos muy jugosos.

En esos avances, una de las parejas que parece que vivirán más intensamente la experiencia es la formada por Alejandro Nieto y Tania Medina, tras 2 años de relación juntos. Pero... ¿quiénes son?

A Alejandro (31 años) le conoció el público de Mediaset en 2016 cuando entró a participar en GH VIP 4. El modelo se había convertido en Míster España el año anterior y por ello le ficharon como famoso.

El concurso de Alejandro en GH VIP 4 y su abrupta salida

En la casa de Guadalix Alejandro protagonizó un triángulo amoroso ya que Liz se sintió muy atraída por él y también tuvo un gran acercamiento con Laura Matamoros. Sin embargo, no intimó con ninguna porque - según explicó él mismo- quería respetar a su hijo que no había visto nunca a su padre con otra mujer que no fuera su madre (aclarando que estaban ya separados).

Finalmente, el modelo abandonó el reality en la recta final por un problema de salud de su pequeño.

Tras ello, Alejandro se alejó de la televisión y conoció a Tania, la que considera "la mujer de su vida" en un certamen de belleza, donde ella participaba como candidata y él como jurado. En aquel momento se inició una conexión que un año después se consolidaría dando comienzo a su relación.

Ella, según su descripción en redes sociales, es reportera, jurista y modelo. Y su primera fotografía junto a Alejandro en sus redes fecha de febrero de 2020, con unas palabras muy tiernas dirigidas a él.

Ambos aseguran que su pareja es absolutamente perfecta y que no hay nada ni nadie que pueda con ellos hasta el punto de tener como único objetivo en la isla, demostrar que cuando hay amor, no existe tentación.