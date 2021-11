Don Diablo se estrena en el teatro

Don Diablo es uno de los DJs más solicitados del panorama. Y no es de extrañar teniendo en cuenta que sus canciones han viajado por los puestos más altos de múltiples listas de éxitos del género.

Sea como sea, el de Países Bajos ha demostrado que su mayor pasión es la música en todas sus vertientes. ¡Es un DJ de lo más versátil!

Tanto es así que está a punto de estrenar uno de sus proyectos más ambiciosos: Forever Young. Se trata de una experiencia que une la música electrónica, la tecnología y el teatro. Así es. Don Diablo es el creador de una obra de teatro que se estrenará este 10 de noviembre en el teatro Warehouse de Ámsterdam hasta el 13 de este mismo mes.

"Forever Young es la próxima generación de historiad e amor, que llega a ti como un show interactivo de teatro con el beat y el ritmo de la música electrónica de Don Diablo. El concepto es una mezcla de géneros. Mezclamos elementos del teatro, la tecnología y la música electrónica en una narración inmersiva", explica la organización en su página web oficial.

La historia estará protagonizada por dos jóvenes artistas, Julia y Liam, que están dando pasos en su camino hacia la fama. A Liam el éxito le afecta de forma negativa, separándose de él mismo y de los que le quieren. Pero eso no es todo. La salud mental en los más jóvenes es uno de los mayores protagonistas de esta historia, estando muy presente en todas y cada una de las partes de la obra.

Don Diablo ha demostrado que no solo los festivales son su mayor pasión. Y no solo eso. Sino que también ha dejado muy claro que él no tiene retos imposibles. Llevar la música electrónica al teatro para él es una tarea que con mucho trabajo y esfuerzo por detrás es posible realizar.

"Nervioso y emocionado pero sobre todo orgulloso de todos los que han trabajado tan duro para empezar este nuevo reto. Qué ganas de que lo experimentéis. Teatro x Tecnología x Música = Forever Young", dice nuestro protagonista en su cuenta de Instagram.

Y tú, ¿te atreverías a experimentar la idea de Don Diablo?