Las reinas de Corea: la amistad entre Jennie de Blackpink y Hoyeon Jung de ‘El juego del calamar’

BLACKPINK es uno de los grupos más queridos del momento. La banda de K Pop lleva años siendo un fenómeno de masas, catapultando a la fama mundial a sus cuatro integrantes: Lisa, Rosé, Jisoo y Jennie. Todo lo que hacen las chicas, tanto juntas como en separado, se convierte en tendencia. De este modo, las cuatro cantantes han ido ganándose el cariño y el respeto del público.

Desde Corea del Sur también nos ha llegado la serie más vista de Netflix de todos los tiempos: El juego del calamar. La ficción se ha convertido en todo un éxito, siendo vista por millones de personas alrededor del mundo. Sus protagonistas han vivido en sus propias carnes las consecuencias del impacto de la fama, creciendo exponencialmente sus seguidores y seguidoras en Instagram.

La que más followers ha sumado en los últimas semanas ha sido Hoyeon Jung, una de las actrices protagonistas de la serie. La modelo y actriz ha pasado a tener 23 millones en menos de dos meses. ¡Una auténtica locura!

De este modo, cuando los fans de BLACKPINK y de El Juego del calamar han visto a Jennie y Hoyeun Jung juntas han puesto el grito en el cielo. ¡Dos de las estrellas del momento siendo amigas!

La fiesta que las unió

Las dos estrellas han compartido en sus redes sociales varias imágenes juntas, dejando claro que su amistad es única y que siempre que pueden deciden disfrutar de su compañía.

El último evento en el que las dos celebs han coincidido es en LACMA Art + Fil. Las dos artistas estuvieron impresionantes con sus estilismos de negro de Gucci.

Aunque durante el evento se echaron muchas fotos, la que ha cautivado a los fans de ambas estrellas es la que compartió Ho Yeon. En ella aparecen las dos amigas riéndose mientras que se abrazan. Una imagen que demuestra la gran amistad que las une.

Una amistad que viene de lejos

Esta amistad no es de ahora. ¡Ni mucho menos! Jennie y He Yeon llevan varios años siendo amigas. De hecho, la cantante visitó a su amiga mientras estaba grabando en el set de El Juego del Calamar, compartiendo algunas instantáneas de aquel momento.

Además, siempre que coinciden en eventos, no dudan en sentarse juntas y ponerse al día. Vamos, que no solo están sonriendo para las cámaras. Sin duda, esta amistad ha sido muy celebrada por los amantes de BLACKPINK. Quién sabe, quizá veamos a He Yeon en uno de los futuros videoclips de Jennie.