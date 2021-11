¿BLACKPINK hará su comeback pronto? Su agencia responde

Los seguidores de BLACKPINK están deseando escuchar nueva música de su girlband favorita. Sus integrantes, a excepción de Jisoo, han debutado en solitario. La última en hacerlo ha sido Lisa. Pero los blinks quieren verlas juntas de nuevo para disfrutar así de la combinación de talentos completa.

Lo cierto es que los rumores de un posible comeback del grupo se han disparado en las últimas semanas. El último proyecto que lanzaron juntas fue The Album, su primer álbum de estudio coreano, el 2 de octubre de 2020, por lo que no es de extrañar que ya estén barajando la posibilidad de volver.

Pero la agencia de nuestras protagonistas, YG Entertainment, ha decidido acabar con los rumores y responder ellos mismos. Según han comunicado a Naver, "es cierto que el nuevo proyecto de BLACKPINK se está preparando, pero aún no se ha decidido el momento". "El contenido que circula en las redes sociales no es el póster oficial de YG Entertainment, por lo que esperamos que los fans no se confundan", declaran.

La agencia hacer referencia a una imagen que comenzó a circularse en la que parecía indicarse que el próximo lanzamiento de BLACKPINK sería Ready For Love, un tema que apareció en el documental de Netflix BLACKPINK: Light The World. Finalmente, y según ha comunicado la agencia, no es cierto, sino una edición de algún seguidor del grupo.

Rosé y Lisa han sido las dos integrantes que han debutado en solitario en este 2021. La primera de ellas lo hizo en marzo de este año con R, un single album con dos canciones que han dado de qué hablar en las listas de éxitos. Por su parte, la tailandesa llegó en septiembre con Lalisa, que también contenía dos canciones y que ha conquistado por completo las plataformas digitales.

De momento se desconocen más detalles al respecto del comeback del grupo al completo, pero lo que está claro es que sus fans están deseando escucharlas juntas de nuevo.