OK Mobility es la empresa especializada en movilidad global que ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real para llevar a los consumidores la movilidad del futuro. Siempre de la mano de la tecnología más puntera para garantizar la seguridad y la experiencia del consumidor a un precio asequible. Por razones como esta, OK Mobility es el patrocinador oficial de Los40 Music Awards Illes Balears en materia de transporte y movilidad terrestre.

El holding empresarial viene prestando servicios de alquiler, suscripción y venta de vehículos seminuevos desde hace más de 15 años. Su fundador Othman Ktiri, cuyas iniciales O.K. dan nombre a la compañía, inició su andadura empresarial en 2004 creando lo que hoy es OK Mobility.

En la actualidad, la empresa, cuya sede central se encuentra en Palma de Mallorca, cuenta con más de 50 oficinas distribuidas en las principales ciudades de España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, Grecia y Malta; por las que pasan más de dos millones de clientes al año. Además, la compañía comercializa de media más de 20.000 vehículos al año en más de 15 países a través de sus propios canales de distribución.

Ok Mobility, el transporte oficial de LOS40 Music Awards Illes Balears. / Foto cedida

Parte esencial de la compañía es #OKTeam, formado por más de 450 personas y cuyo espíritu se refleja en la #OKAttitude, sello de identidad de OK Mobility. Una actitud formada por valores como el trabajo en equipo, la excelencia, el esfuerzo y la perseverancia… valores que OK Mobility comparte con todas aquellas entidades y organismos con los que colabora, y que van desde equipos deportivos pasando por festivales de música hasta organizaciones sin ánimo de lucro.

A lo largo de su trayectoria, OK Mobility ha venido protagonizando un enorme crecimiento y una constante expansión geográfica, acelerada ahora con el #PlanOKontheRoad, hoja de ruta de la compañía para los próximos años, atendiendo siempre a los constantes cambios que están experimentando tanto el sector de la movilidad como los propios consumidores.

La movilidad es ahora mas global, flexible y personalizada y OK Mobility trabaja para que sus propuestas de movilidad lleguen cada vez a más usuarios, siempre apostando por la tecnología como eje central de su estrategia y bajo la premisa de la sostenibilidad.

A través de okmobility.com y la APP de OK Mobility, la compañía pone a disposición de los usuarios sus servicios de movilidad personalizados y a la carta, priorizando siempre la flexibilidad y la rapidez en todos sus productos. Para ello, OK Mobility dispone de una amplia flota, cuya antigüedad no supera los 6 meses, compuesta por vehículos modernos y totalmente equipados que se adaptan a las necesidades particulares de cada cliente y a su tipo de viaje, ya sea turístico, urbano o de negocio.