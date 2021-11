Lydia Bosch nos confiesa la serie en la que le gustaría actuar: “Estoy deseando que me salga”

Lydia Bosch ha sido el fichaje que más curiosidad ha causado de la noveda edición de Tu cara me suena. La presentadora y actriz nunca había participado como concursante en un talent de este tipo y promete sorprender imitando a artistas con su voz.

Junto a un casting de cantantes de la talla de Agoney, Nía Correia, María Pelaez y Rasel, y humoristas como Los Morancos o David Fernández, además de caras consagradas como la de Loles León, estará Lydia, la novia de España de los 90, que sale de su zona de confort.

De todo eso hemos hablado con ella que nos cuenta cómo la convencieron para aceptar este programa, la lección que se lleva de todos, el secreto para que un formato así siga funcionanto y hasta la serie en la que le gustaría actuar.

Eres la sorpresa de la edición, ¿cómo te lanzaste a participar en 'Tu cara me suena 9'?

¡Qué presión! Tampoco esperéis mucho [risas] En un principio cuando me lo propusieron pensé que no sería capaz. Pero era miedo a fallar y sentía ilusión por dentro. Lo consulté con Beatriz Albert - que también es la coach de Mónica Naranjo y de Belinda en la anterior etapa- esperando que me dijera que no pero me dijo que sí. Fui a hacer la prueba, con las piernas temblando pero así se desencadenó todo y estoy aquí.

Pero sin duda, tu faceta de actriz es inolvidable para un país que te ha visto en series míticas como 'Médico de familia', ¿en qué serie actual te gustaría participar?

Estoy deseando que me salga una serie y a mí me encanta This is us. Me parece preciosa y me gustaría hacer una serie de ese estilo que te hace pensar y acaba con un mensaje positivo.

Volviendo al concurso de Antena 3... ¿qué podemos esperar de esta nueva faceta de Lydia Bosch?

Lo que podéis esperar es a una concursante ilusionada y con ganas. Si pones pasión y cariño siempre se sale adelante. Este programa es como una fiesta que saca a mi niña interior. Estoy deseando que lleguen los lunes para ir a Barcelona y grabar. Si la vida me ha traído esto es porque tengo que exprimirlo y aprender.

¿Cómo es la relación con tus compañeros de edición?

Nos hemos juntado una serie de personas muy especiales por lo normales que somos. Son todos talentosos: los Morancos, Agoney, María, Loles... pero a la vez, si alguno tiene ego, antes de entrar al plató lo deja. No hay confrontación, ni miradas raras. Aquí todos son manos extendidas, ojos nobles.

Cuando oigo cantar a Nia, Agoney, María y Rasel es como estar en un concierto en primera fila. Los humoristas con los Morancos, Loles, Eva y David Fernándes son el descubirmiento del siglo. La talla humana de todos es muy alta.

Con el miedo que sentías al principio y con todos estos artistas, ¿cómo fue tu primera gala?

Salí del Covid un viernes y el martes estaba grabando. La voz y la respiración no la tenía. Así que mi debut fue por todo lo alto porque no me podía pasar nada más. [risas] Pero me lo pasé muy bien.

¿Y el jurado también te trató bien?

Chenoa, Ángel, Carlos y Lolita son para llevártelos a casa. También a Manel. No se puede estar mejor arropada.

Y si al principio ibas con tanto miedo, ¿cómo te sientes ahora después de grabar varias galas?

Estoy muy contenta porque siempre he dicho que si vuelvo a nacer querría ser actriz de musical porque se juntan la música y la interpretación que me apasionan. Pero si a estas alturas tengo que empezar a cantar, así me preparo para la siguiente vida [risas].

¿Cuáles serían tus imitaciones soñadas?

Imitaciones que en la vida podría hacer como a Whitney Houston, aunque no te digo que en unos años pueda lograrlo si sigo con las clases. Tampoco me planteo imitaciones, lo tomo como un juego. Esa es la píldora para que todo funcione.

Tú que eres una experta en programas de éxito, ¿qué tiene Tu cara me suena para seguir conquistando a la audiencia?

Lo que es importante en cualquier trabajo es ponerle pasión y si estás disfrutando eso traspasa cualquier pantalla. Ese es el truco del éxito de los programas.

¿Qué lección te llevas de aceptar un reto televisivo fuera de tu zona de confort?

Creo que en estos dos años de pandemia, con sustos y sufrimiento, tengo ganas de extender las alas a la vida, de quitarme prejuicios, de disfrutar, de no dejar de hacer cosas por el miedo al qué dirán. Lo que yo quiero hacer en estos momentos de mi vida es disfrutar, aprender y seguir creciendo.