Mónica Naranjo: “Amor con fianza es un formato más delicado que La isla de las tentaciones”

Vuelve la Mónica Naranjo del entretenimiento, esa capaz de convertirse en terapeuta matrimonial para ayudar a unos jóvenes que creen estar enamorados y deben poner a prueba su relación para construir una mejor o terminar de destruir una ideal romántico sustentado por mentiras e infidelidades. Vuelve la Mónica de La isla de las tentaciones, aunque esta vez cambia el escaparate y el formato, que no es el mismo, asume ciertos riesgos. Amor con fianza es su nuevo programa y Netflix la plataforma que va a encumbrar a la artista como la maestra de ceremonias por excelencia.

Pregunta: Te van a ver en más de 190 países. ¿Preparada para la exposición mundial?

Respuesta: Me lo voy a tomar con la misma responsabilidad que me he tomado siempre conducir un programa. ¿Presión? Ninguna.

P: En la práctica, ¿'La isla de las tentaciones' y 'Amor con fianza' es lo mismo, no?

R: Los celos te los vas a encontrar en todas partes porque una pareja, en un alto porcentaje, es muy celosa, sobre todo los primeros años con esa pasión desmedida. Sin embargo, es diferente hacer La isla de las tentaciones que Amor con fianza. Este formato es más delicado.

Tráiler oficial de 'Amor con fianza'

P: ¿No has tenido las mismas sensaciones haciendo uno y otro?

R: Hay que tener en cuenta que en Amor con fianza hemos trabajado con seis parejas que no tenían ningún tipo de experiencia en televisión. No tenían ni idea de lo que se iban a encontrar cuando entraron en esa villa tan bonita y llena de cámaras. Ha sido jugar con la inocencia de ellos y de esas parejas que pensaban que estaban en su mejor momento y han descubierto muchas cosas que les ha ayudado a contribuir en la evolución de la pareja o todo lo contrario. Lo bueno de trabajar con parejas ajenas al medio es que son inocentes y son auténticas, eso es maravilloso.

P: Pero la confianza brilla por su ausencia y hay mucha toxicidad.

R: Ellos no son conscientes de la toxicidad. Piensan que son celosos y posesivos, pero no piensan que están en una relación tóxica. Antes de viajar, visioné todos los castings y a todos se les hacían la misma pregunta: '¿En qué momento estáis?'. Todos contestaron lo mismo: 'En el mejor momento'.

P: ¿Tanto cuesta tener una relación sana?

R: Hay parejas y parejas. Tengo diferentes círculos de amigos, con diferentes edades, y alguna pareja amiga es así, pero la gran mayoría no. En una pareja no sabemos nunca lo que ocurre. Solo puedes saber lo que pasa de puertas para fuera, por eso lo mejor es ser neutral y no meterse nunca. Una pareja es una unidad y al final el que va a salir perdiendo es el tercero que opina.

P: ¿Cómo crees que debería acercarse el espectador más joven a ver ‘Amor con fianza’?

R: Desde la construcción. Es un reality que te da a conocer los entresijos de diferentes parejas. Muchas se van a sentir identificadas porque están en el mismo punto. Amor con fianza es un formato muy constructivo.

P: A juzgar por tu experiencia, ¿los concursantes qué prefieren, el dinero o el amor?

R: ¿Qué te pasaría a ti si estás locamente enamorado y estás a punto de casarte? ¿Para ti qué sería prioritario?

P: El amor siempre.

R: Ah, pues te has contestado tú solito (Risas).

P: Una cosa que me ha gustado mucho de 'Amor con fianza' es que apuesta por parejas diversas. ¿Por qué crees que a la televisión en abierto le cuesta todavía tanto darle su sitio a la diversidad?

R: La plataforma siempre ha apostado por la diversidad. ¿Hola? Hay que evidenciarlo. Hoy por hoy, son distintas familias las que se construyen y Netflix siempre ha estado a favor de esa visibilidad, teniendo todo el género del mundo para que la gente se sienta bien y aceptada. La televisión, poco a poco, se irá añadiendo, pero como decía mi madre: los tiempos de Dios no son los nuestros. Habrá que darle tiempo...

La primera temporada de Amor con fianza ya está disponible en Netflix.