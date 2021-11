El final de ‘Love is in the air’: así va a ser el desenlace de la serie turca

Love is in the air llega a su fin. La serie turca, que aterrizó en el prime time de Telecinco para hacer frente a Mujer, se despide este viernes de todos sus incondicionales espectadores. Toca ver cómo termina la historia de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin), aunque será en Divinity y no en Telecinco, tal y como ha confirmado Mediaset España.

"Divinity emitirá el último capítulo de Love is in the air este viernes 12 de noviembre, a partir de las 19:00 horas", ha dicho el grupo de comunicación en una nota de prensa. Se trata de una cita importante para la casa. Y es que aunque en Telecinco no consiguió convertirse en el fenómeno que prometía ser, Love is in the air abandona la parrilla siendo "la serie más vista de Divinity en 2021".

Eda da a luz en el episodio final de 'Love is in the air' / Mediaset España

Para su público es todo un acontecimiento. Quiere saber lo que va a pasar con la bonita historia de amor de Eda y Serkan y tendremos que esperar un poquito más para conocer los detalles. Sin embargo, en LOS40 queremos adelantarnos al final todo lo que sea posible y hemos dado con la sinopsis oficial donde se avanza los acontecimientos sobre los que girará el último capítulo de Love is in the air.

Así va a ser el final de 'Love is in the air'

Eda y Serkan deciden hacer una escapada a un lodge en plena naturaleza para pasar algún tiempo juntos. Mientras están dando un paseo por el bosque, Eda se pone inesperadamente de parto. La arquitecta pide a Serkan que le ayude a dar a luz al bebé, pero él, determinado, pretende llevarla al hospital. Entretanto, su familia y amigos acuden al centro hospitalario por distintas razones, donde descubren que la pareja no se encuentra allí. ¿Dónde se han metido? ¿Ha podido dar a luz? ¿Cómo termina la historia de Eda y Serkan? Estas son las incógnitas que se resolverán por fin este viernes en Divinity.

Los datos de 'Love is in the air'

La segunda temporada de Love is in the air se despide para siempre con un 4,4% de cuota de pantalla y casi 400.000 espectadores de media. De esta manera, la ficción 'made in' Turquía se convierte en el título más visto de Divinity en 2021, liderando, además, su franja de emisión. ¿Conseguirá romper todos los récords con su esperadísimo final?