Will Smith, Robbie Williams, Beyoncé, Cher y U2: Cinco momentazos ‘Classic’ en LOS40 Music Awards

Desde su nacimiento en 2006, por LOS40 Music Awards hemos visto desfilar a los más grandes. Estrellas planetarias que nos han dejado momentos inolvidables, únicos. El discurso en español de Will Smith o su rap con Tony Aguilar a los coros, la impresionante actuación de Beyoncé, Robbie Williams cantando el jingle de LOS40, Cher confesando que el Premio 40 era el primero que recibía fuera de América o la emocionante noche de U2 y Penélope Cruz. Hacemos un repaso cronológico por cinco de los momentos más especiales en la historia de los Premios 40.

Will Smith: "¡Españaaaaa!"

La expectación era máxima entre las 18.000 personas que abarrotaban el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. Aquel 14 de diciembre de 2007 se celebraba la 2ª edición de los Premios 40 y el elenco de estrellas que pasarían por el escenario, bien para recoger un premio o para actuar, era impresionante: Hombres G, Juanes, Nelly Furtado, Pereza, Maná, Tokio Hotel, La 5ª Estación… Pero sin duda, la gran sorpresa de la gala llegó cuando Nuria Roca anunciaba: "Está aquí, es increíble, me ha tocado a mí, estoy muy nerviosa, pero aquí está en los Premios Principales 2007... ¡Will Smith!".

Ante un griterío ensordecedor, el ex príncipe de Bel Air se dirigió al público: "¡Españaaa!. Estoy muy muy muy contento de estar aquí en Madrid. Gracias, gracias. Es un gran honor, es un gran honor para mí". El actor y rapero recibía un premio especial, que no estaba ni anunciado, por su trayectoria y por haber ayudado a introducir a través del cine en España ritmos como el R&B, el hip hop, el rap.

Y la cosa no quedó ahí porque se marcó un rap improvisado con Tony Aguilar (maestro de ceremonia) a los coros. Smith había llegado al recinto acompañado de un séquito de 22 coches. Presentaba su última película Soy leyenda.

Beyoncé: "Hola a todo el mundo"

Solo un año después, el 12 de diciembre de 2008, se vivía un momento histórico. Una sorpresa de última hora: Tony Aguilar y Frank Blanco salían al escenario del actual WiZink Center: "Os voy a invitar a que cerréis los ojos y sintáis esta balada maravillosa que se llama If I were a boy". Todo el mundo sabía que llegaba el 'momento Beyoncé'.

Beyoncé en los Premios los 40 Principales, en el Palacio de los Deportes el 12 de diciembre de 2008. / Carlos Alvarez/Getty Images

Fue una actuación exclusiva para LOS40, que emitían en directo la gala. Reproducimos esos segundos en los que Frank anunciaba "a un estrella que viene para actuar desinteresadamente desde Estados Unidos (¡Dilo ya, dilo ya, no puedo más! añadía Tony Aguilar) ¿La presentamos ya?. ¡¡¡Está aquí BEYONCE!!!. Todo son manos arriba para recibir a Beyoncé en este escenario de los Premios 40 Principales. Ahí la tenemos, espectacular".

La diva saludaba al público con un "Hello everyone" (Hola a todo el mundo)" antes empezar a cantar If I were a boy, primer single de su tercer álbum I am ... Sasha Fierce. Cuando concluyó, el clamor del público era atronador mientras pedía "¡Otra, otra!". Pero no hubo más. Knowles se despidió con un "Gracias, muchas gracias. Os quiero".

Robbie Williams: "Quiero sentiros, quiero escucharos, quiero tocaros, quiero que me sintáis"

El 11 de diciembre de 2009, en el mismo escenario de las galas anteriores, pudimos disfrutar de otro de los momentazos de LOS40 Music Awards. La actuación de Robbie Williams se convirtió en una de las más recordadas en la historia de los premios. Como es habitual, LOS40 retransmitían en directo la llegada de los artistas al Palacio de los Deportes.

Cuando apareció Williams, rodeado de guardaespaldas, el entonces DJ Ramón Redondo, le llamó para entrevistarle en la alfombra azul: "Creo que vamos a tener carambola", decía. "¡Robbie, Robbie, Robbie!, para la radio". Pero no hubo suerte: "Nada, ¿qué te ha parecido el desplante que me han hecho los gorilas? Que me han dicho que no, que me han dicho que naranjas".

Robbie Williams en los Premios los 40 Principales en 2009. / Carlos Alvarez/Getty Images

El músico inglés era el primero en actuar. Quizá por eso tenía prisa en entrar y no pudo atender a LOS40. Abrió su show con Bodies y You know me (temas de su octavo disco Reality killed the video star). A continuación, hizo gala de su buen humor: "40, 40, uhuhuhu… quiero sentiros, quiero escucharos, quiero tocaros, quiero que me sintáis". Y después de interpretar su megahit Feel, dio las gracias y se marchó con la música a otra parte.

Robbie repitió y en la 11ª edición de los premios en 2016, coincidiendo con la conmemoración del 50º aniversario de LOS40, se convirtió en el protagonista absoluto del evento. En la traca final. Dani Martín y Paula Echevarría le entregaron un 'Golden Music Award - 50º Aniversario' y a continuación realizó una brillante actuación que sirvió para cerrar la gala por todo lo alto.

Robbie Williams en 2016. / Miquel Benitez/WireImage

Cher: "Es el primer premio que recibo fuera de América"

En la 5ª edición de los Premios 40, celebrada el 10 de diciembre de 2010, hubo también confluencia de estrellas. Además de Kylie Minogue (que cantó Get outta my way, In my arms y All the lovers), la veterana Cher se desplazó especialmente hasta Madrid para recibir un Premio Honorífico a su Trayectoria de 40 años. Ricky Martin, el encargado de entregárselo, la presentó así: "Alguien que durante muchos años ha marcado la música mundial... ella se ha reinventado constantemente, y constantemente nos deja locos con su visión y con su gusto. Señoras y señores, quiero que demos un fuerte aplauso a la única e inigualable… Cher".

Cher en el Palacio de los Deportes durante los Premios los 40, en 2010. / Getty images

No era un premio más para la diva, tenía un significado muy especial: "Hola España buenas noches. Este es el primer premio que recibo fuera de América. Así que me emociona mucho estar aquí. Tengo muchos recuerdos de España". Había llegado el momento de que la norteamericana recogiera su galardón, pero no había galardón y Martin se vio en un aprieto: "A mí me dijeron que entrara en el escenario y le diera un premio, el único problema es que a mí no me entregaron el premio para dárselo a ella ¿qué se supone que uno haga ahora?".

"¡Lo tenemos aquí Ricky!". Rápidamente entraron en escena Tony Aguilar y Frank Blanco con el trofeo y fueron ellos los que se lo entregaron: "40 años de carrera y Los 40 Principales tienen que darle su premio".

Bono: "Canto a España y lo siento hasta la médula"

Y en este recorrido de momentazos vividos en la gran fiesta de la música pop, llegamos a 2017. La 12ª edición de LOS40 Music Awards, celebrada en el Wizink Center de Madrid, contó con invitados tan excepcionales como U2. Los irlandeses se llevaron a casa los trofeos a la Mejor Gira 2017 (por The Joshua Tree Tour) y el Golden Award en reconocimiento a toda su carrera. Y fue entonces cuando Penélope Cruz, gran amiga de la banda, subió al escenario "muy emocionada y feliz" por entregar el 'Premio de Oro' a "gente a la que quiero tanto".

Bono, Penélope Cruz y Adam Clayton en los Premios los 40 Principales en 2017. / Europa Press/Europa Press via Getty Images

La actriz destacó que eran "cuatro genios" que habían demostrado que el rock puede ser solidario. "Yo les adoro, les amo", añadía. No estaba la banda entera, pero sí Adam Clayton… y alguien más: "un amigo suyo que me pide que le presente como 'alguien extremadamente sexy, muy alto, inteligente, y que además tiene un gran sentido del humor. No sé quién será este amigo".

El amigo era Paul David Hewson, alias Bono, quien dirigió sus primeras palabras a Penélope antes de dar las gracias al público español y hacer sus pinitos en nuestro idioma: "Gracias. Mama, esposa, hija, hermana, gran luchadora, actriz genial, amiga, Penélope. Estamos aquí por una razón. Porque es una noche para dar las gracias. Quiero dar las gracias al público, particularmente al público español, gran gran gran público... Perdón por mi español. Escuchad: Canto a España y lo siento hasta la médula, pero antes soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en las fronteras políticas".