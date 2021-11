Prepárate para la Super Bowl con Madden NFL 22

¿Quieres estar preparado para la Super Bowl 2022? Madden NFL 22 llega con la nueva innovación Dynamic Gameday, impulsado por características completamente nuevas Gameday Momentum, Next Gen Stats: Star-Driven AI, y Gameday Atmosphere, impactando el juego en todos los modos para hacer que cada partida se sienta con un nivel más profundo de estrategia y narración.

El videojuego se lanzó hace un par de meses en todo el mundo de la mano de Electronic Arts en su división EA Sports siendo desarrollado en Orlando y Madrid por EA Tiburon para PlayStation 4 y PlayStation 5, Xbox Series X|S y Xbox One, PC a través de Origin y Steam, Google Stadia y móvil.

Madden NFL 22 ofrece el impacto real de los momentos que cambian el juego con el impulso de un equipo con la nueva mecánica Gameday Momentum, basada en el rendimiento, incluyendo las Home Field Advantages, las cuales brindan una condición de juego única, adaptada a cada uno de los 32 equipos de la NFL. La integración de los datos de jugadores del mundo real en Madden NFL a través de las estadísticas de próxima generación de la NFL continúa impulsando un movimiento de jugadores más realista y da vida a las personalidades y tendencias de jugadores y equipos con la IA impulsada por las estrellas. Los jugadores pueden conectarse a la NFL a través de Gameday Atmosphere, que ofrece elementos de presentación que mejoran e impactan cada partida.

El juego también presenta mejoras muy solicitadas en el modo de franquicia, que incluyen una administración de personal más detallada, sistemas de progresión del árbol de habilidades, y una estrategia de juego semanal con un motor de temporada renovado que mantiene las cosas interesantes cada semana.

Madden NFL 22 ofrece una variedad de oportunidades para que los jugadores se expresen y experimenten la diversión del fútbol americano, desde la simulación 11v11 hasta experiencias de estilo arcade, y el lanzamiento es solo el comienzo.

El modo de estilo arcade, The Yard, presenta una campaña para un jugador completamente nueva y un sistema de progresión de avatar que comparte el progreso con Face of the Franchise, el cual también regresa con una historia completamente nueva y más opciones para que los jugadores den forma a su viaje en el Liga.

Superstar KO trae la opción de multi jugador a los equipos de la NFL con la adición de equipos del mundo real y Madden Ultimate Team está de regreso con una nueva temporada con contenido emocionante, ajustes de medio tiempo a las habilidades de los Superstar X-Factor y la integración de Next Gen Stats para rastrear estadísticas de los elementos de los jugadores. Además de todas las clasificaciones de nuevos jugadores, Superstar X-Factors y mucho más que continuará evolucionando a lo largo de la temporada.

Descarga la aplicación móvil Madden NFL para comenzar un viaje en Madden NFL 22 Mobile, donde los jugadores pueden actualizar las alineaciones con sistemas completamente reinventados para hacer que su equipo sea lo más poderoso que nunca, mezclando y emparejando diferentes tipos de estrellas de la NFL. Los jugadores también pueden ser los Managers de su Ultimate Team en su camino hacia la grandeza, mientras experimentan todos los nuevos efectos visuales a diferencia de cualquier juego móvil anterior de Madden NFL.