El musical ‘tick, tick... ¡BOOM!’, ‘Way Down’ y ‘7 Prisioneros’, entre los estrenos destacados de la semana

Nuevo viernes de grandes estrenos de cine en los que tanto las distribuidoras convencionales como las plataformas buscan hacerse hueco en el corazón de los cinéfilos. Es difícil elegir cuando nos encontramos con tanta oferta de calidad: desde el musical tick, tick... ¡BOOM! de Lin-Manuel Miranda, una de las citas melómanas más importantes del año, hasta el thriller de robos y atracos de Jaume Balagueró, Way Down, sin olvidar el documental musical The Sparks Brothers. La cartelera de esta semana está más difícil que nunca.

Como todas las semanas, en LOS40 os queremos hacer un repaso de los principales lanzamientos en cines y plataformas. Además de los ya mencionados, son imprescindibles otros dos títulos: 7 Prisioneros, la nueva película protagonizada por Rodrigo Santoro para Netflix, y una producción española: El vientre del mar de Agustí Villaronga.

Way Down

WAY DOWN: Tráiler Oficial HD en español. En cines 12 de noviembre.

Si lo que buscas es una película de acción con robos y atracos, un grupo de personajes variopintos de lo más atractivo y una historia frenética donde la adrenalina y la tensión sean las grandes protagonistas, Way Down está diseñada para ti. La nueva película de Jaume Balagueró (REC) es un explosivo thriller de 'policías y ladrones' que entremezcla la elegancia de los Ocean's Eleven con el épico frenesí de La Casa de Papel.

Way Down se centra en un grupo de atracadores que quiere dar el golpe de su vida. Hasta ahí, lo mismo de siempre: truhanes que buscan mejorar su nivel de vida robando bancos. La peculiaridad de esta historia es que se desarrolla en Madrid, involucra a un grupo de expertos ladrones de diferentes nacionalidades y se contextualiza en los días en los que se celebra en Mundial de Sudáfrica, ocasión que los protagonistas quieren aprovechar para robar el Banco de España, donde tras unas gigantescas cámaras acorazadas se oculta un misterioso botín. Aquí puedes ver un clip exclusivo de la película y aquí leer nuestra entrevista con Freddie Highmore y Sam Riley.

tick, tick... ¡BOOM!

tick, tick...BOOM! (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Netflix y Lin-Manuel Miranda se han unido para crear la esperada tick, tick... BOOM!, el nuevo musical de la plataforma protagonizado por Andrew Garfield. La película, que se ambienta en el año 1990, narra la historia de real de Jonathan Larson, un compositor que trabaja como camarero pero que espera convertirse en el nuevo talento musical de Nueva York. Miranda, ganador del Pulitzer y el Tony, debuta en la dirección de cine junto a Garfield, un actor todoterreno que ya ha sido nominado a un premio Óscar por Hasta el último hombre y se ha llevado un Tony a mejor actor principal por la obra Angels in America. En este caso el intérprete de 38 años se mete en la piel de un joven de 29 con la cabeza llena de sueños que busca salir adelante en el mundo de la música y arrasar en Broadway.

The Sparks Brothers

The Sparks Brothers - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

Queen, Depeche Mode, The Red Hot Chilli Peppers, New Order o Morrissey son tan solo algunas de las bandas y artistas que han confesado su admiración, directa e indirecta, por la música de Sparks. This Town Ain't Big Enough for Us, When Do I Get To Sing 'My Way' o Music That You Can Dance To son algunos de esos temas que reconocerán como 'eternos' sus seguidores más fieles. Porque, a pesar de su gran influencia en la cultura popular, su estilo irredento e independiente nunca les permitió tener el reconocimiento internacional que merecían. De ahí que muchos aún no sepan quiénes son.

La sinopsis oficial de The Sparks Brothers, cuya dirección recae en manos de Edgar Wright (Última noche en el Soho; Baby Driver), reza lo siguiente: "¿Cómo puede tener éxito un grupo de rock, ser infravalorado, influyente y vergonzosamente ignorado a la vez? Una odisea musical a través de cinco extrañas y maravillosas décadas con los hermanos Ron y Russell Mael, en honor al impresionante legado de Sparks, el grupo favorito de tus grupos favoritos".

7 Prisioneros

7 Prisoners (7 prisioneiros) | Official Trailer | Netflix

El cineasta brasileño Alexandre Moratto dirige esta brutal película sobre el tráfico ilegal de personas en Brasil. La cinta se centra en la vida de cuatro jóvenes de campo que son contratados para ir a trabajar a una chatatarrería en Sao Paulo. Pero al llegar a ese lugar se dan cuenta de que es una mafia quien les ha "contratado" y ahora los tiene encerrados, habiéndoles quitado los papeles y el dinero. El director plantea un dilema ético y moral estremecedor: ¿Te unirías a tus verdugos para sobrevivir y salir adelante o te dejarías aplastar para mantenerte firme en tus principios? La película, que está protagonizada por Rodrigo Santoro (Perdidos) y Christian Malheiros (Sócrates) está disponible en el catálogo oficial de Netflix.

El vientre del mar

El vientre del mar (ESTRENO EN CINES 12/11) - Tráiler (ES) | Filmin

Película dirigida por Agustí Villaronga que se hizo con la Biznaga de Oro en el pasado Festival de Málaga. Poesía y drama se unen en esta cinta contextualizada en 1816, en la fragata Alliance de la Marina Francesa que embarranca en las costas senegalesas. Allí, un grupo de hombres tratará de lanzarse a la mar en una precaria balsa para escapar de la muerte. Pero acaban a la deriva y el hambre, las inclemencias del mar y, sobre todo, la locura, despertarán una lucha encarnizada entre los supervivientes. El recuerdo del dolor es lo que marca la narrativa de esta historia introspectiva apta solo para cinéfilos muy exigentes.