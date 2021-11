¡Nicki Nicole habla de su boda con Trueno en el PRESHOW de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears

La artista argentina Nicki Nicole era una de las estrellas invitadas a LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears. A su paso por el PRESHOW de alfombra, la cantante y compositora le confesó a nuestro compañero David Álvarez algunos de sus planes de boda con Trueno.

"En realidad estamos comprometidos, pero al casamiento esperaríamos un tiempo. No tenemos fecha todavía", ha aclarado Nicki Nicole. La intérprete de Parte de mí ha jugado con LOS40 a planificar cómo sería su boda ideal con Trueno y ha confesado que debería ser en Argentina (aunque tienen amigos en todas partes del mundo), "entonces vamos a tener que hacer algunas fiestas en cada lugar, creo que habría dos festejos: España y Argentina".

Además, la cantante se ha aventurado a adelantar algunos de los detalles en torno a una de las grandes incóginitas de cualquier boda: el vestido de novia. Todo apunta a que los looks tradicionales no van con Nicki Nicole y, aunque ha confesado que el rojo es un color que le encanta (en muchas culturas éste precisamente es el color estrella para las novias) a la pregunta de cuál sería el color ideal para su vestido de boda ha sorprendido respondiendo que negro, aunque a lo mejor no sería por el que se decantase definitivamente. "Me encanta el color negro. El blanco queda muy bien, probablemente use blanco", reflexionaba al tiempo que iba contestando: "Pero tengo algo con el color negro que me representa muchísimo, me hace sentir muy segura". Finalmente y entre risas, ha dejado a un lado el tema del vestido para dejar de "hacerle spoilers" a Trueno, con el que forma una de las parejas más admiradas del panorama musical urbano.



¿Y dónde sería la celebración del enlace? ¿En el interior o en la costa? ¿Playa o montaña? "No lo había pensado, pero creo que playa es un buen lugar", ha dicho la cantante convencida con la idea de casarse al lado del mar. Con toda esta información, que su chico tome nota porque... ¡Nicki Nicole ha dado buenas pistas sobre sus planes de matrimonio!

Nicki Nicole, nominada

La joven cantante argentina es una de las artistas de mayor impacto de la música urbana, tanto en su país como fuera de él y está viviendo un momento repleto de éxitos. La gran sensibilidad con la que escribe sus canciones y da forma a su toda música ha traspasado fronteras y en España sus fans, que ya se cuentan por millones, son cada vez más. En esta edición, Nicki Nicole era una de las nominadas a Artista o grupo Revelación en la categoría latina.

Hace unos días la vimos brillar en un SHOWCASE muy especial de LOS40 Urban enmarcado dentro de las celebraciones de LOS40 Music Awards.