Los Números 1 de LOS40: Todos los éxitos del 2021 en un doble disco que ya está a la venta

Se acerca el final de este 2021 en el que hemos vibrado y disfrutado más que nunca de nuestra pasión por la música. Y como cada vez que se termina un año toca hacer repaso de todo lo bueno que nos ha traído. En LOS40 lo hacemos desde este 12 de noviembre en el que se pone a la venta Los Numeros 1 de LOS40.

Un doble disco que recopila todos los éxitos que hemos bailado, cantado y escuchado en directo en los últimos 365 días. Como cada año, LOS40 reúne en un solo recopilatorio los principales números 1 de se han encumbrado semana a semana en el conteo musical más importante de nuestro país.

No falta ni un solo hit nacional o internacional que se te pueda pasar por la cabeza con una mezcla de géneros y de estrellas imposible de conseguir de ninguna otra manera. Desde Bad habits de Ed Sheeran a Tú me dejaste de querer de C. Tangana, pasando por Driver License de Olivia Rodrigo, Pareja del Año de Sebastián Yatra o Pepas de Farruko.

Unas canciones aptas para todos los gustos: para los amantes de las baladas, del pop, del reggaetón... ¡Tenemos de todo! Ve prepárandote para saltar, bailar y disfrutar con la mejor música del momento a cargo de los principales artistas que no dejan de sonar en tus auriculares o en tu smartphone.

Ahora te toca a ti dejarle caer a tu familia o a tus amigos que lo quieres con todas tus ganas. Y si no has escrito aún la carta a los Reyes Magos (o a Santa Claus) recuerda empezar tu listado de cosas con Los Números 1 de LOS40 de 2021.

Hemos tenido un año repleto de mucha y muy buena música y las mejores canciones que han conseguido conquistar el puesto más alto de nuestro Top quedarán inmortalizadas para la historia en un solo recopilatorio compuesto por dos discos.

De los sorprendentes y emergentes Zzoilo, The Kid Laroi o Maneskin a los consagradísimos Pablo Alborán, The Weeknd, Dua Lipa o Melendi hasta el sabor más latino y nuestro con Rauw Alejandro, Aitana, J Balvin, Pablo Alborán, Camilo... ¡Qué empiece la fiesta!

¿Quieres saber cómo suena el disco que mejor resume los hits de la temporada? Este es el listado de canciones de Los Números 1 de LOS40 de 2021.