Es viernes y eso significa que nuestros artistas favoritos traen nueva música. Con el fin de semana en el horizonte, no hay nada mejor que disfrutar de las mejores canciones que acaban de salir.

La primera semana de noviembre fueron Silk Sonic, Post Malone, Leiva o Danna Paola los que nos sorprendieron con sus nuevos hits. Para descubrir a los protagonistas de hoy, no te pierdas esta lista de novedades porque está plagada de auténticos bombazos.

Viernes 12 de noviembre

Rosalía y The Weeknd - La Fama. Arranca la etapa Montomami. El próximo álbum de Rosalía que llegará en 2022 ya tiene su primer adelanto. Se trata de una bachata que cuenta con The Weeknd cantando de nuevo en español. Por si este dúo de estrellas no fuera suficiente, han contado con un clásico del cine en el videoclip: Danny Trejo. Así es, el actor de Machete.

ROSALÍA - LA FAMA (Official Video) ft. The Weeknd

Taylor Swift, Ed Sheeran - Run. El siguiente bombazo del día (y del año) es el álbum de Taylor Swift. Red (Taylor's Version) es la nueva revisión del disco de la artista de 2012. "Red vuelve a ser mío, pero siempre ha sido nuestro. Ahora, volvemos a empezar", ha confirmado. Para ello, nada más y nada menos que Ed Sheeran la acompaña en Run.

Dani Martín - Volverá. La respuesta es No, No Vuelve. Ya sabemos todxs que El Canto del Loco no volverá en su forma original, pero sí lo han hecho sus canciones. Tras estrenar Son Sueños y el tema homónimo, ya está al completo el disco homenaje de Dani Martín a la banda de su vida. Además, también ha lanzado el videoclip de Volverá, uno de los clásicos del grupo.

Dani Martin - Volverá (2021)

Silk Sonic - Blast Off. El idilio del dúo formado por Bruno Mars y Anderson .Paak llega a su punto álgido. Y es que desde hoy, ya está disponible An Evening with Silk Sonic, su primer álbum. Este disco contiene Leave the door open, Skate, Smokin at the window y este Blast Off que destacamos.

Beyoncé - Be Alive. La desgarradora voz de Beyoncé en estado puro está de vuelta con Be Alive. Se trata de un tema de la banda sonora original de la película King Richard, del cual ya nos había enseñado un adelanto que daba muestras de la poderosa canción que se venía.

Pablo Alborán - Soy Capaz. El solista malagueño lanza una balada fiel a su estilo más puro. Tras sorprendernos con Micro TDH la semana pasada, Soy Capaz es una de esas canciones de Pablo Alborán que ponen la piel de gallina.

Bustamante y Pablo Lopez – Me salvas. Dos de las voces más queridas de nuestro país se unen en Me Salvas. David Bustamante y Pablo López combinan su enorme talento en esta canción que ya está haciendo las delicias de todxs sus fans. Por supuesto, forma parte de Veinte años y un destino.



Anitta - Envolver. Tan solo es necesario escuchar unos pocos segundos de Envolver para saber que este tema reinará en las discotecas. Anitta vuelve con ritmos urbanos y unos beats muy marcados: todos los ingredientes para un buen perreo.



Cali y El Dandee, Danny Ocean - Malibu

Maluma - Mama Tetema

Tini, L-Gante - Bar

Otras bandas y cantantes que han lanzado sus nuevos temas han sido Coque Malla con el álbum El astronauta gigante, OneRepublic con Sunshine, John Legend con You deserve it all, Michael Bublé con la nueva edición de Christmas (10th Anniversary), Antonio Jose y Morat con Lo hará mi boca, Dora con Sorry, The Wanted con Most Wanted: Greatest Hits, Kanye West con Donda (en versión digital) y Anuel AA con Leyenda.