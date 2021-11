Dani Martín lanza el álbum ‘No, No Vuelve’, su homenaje a El Canto del Loco, junto al videoclip de ‘Volverá’

Hoy, 12 de noviembre, es el día de uno de los "regresos" más esperados de la música española de los últimos 20 años. Las canciones de El Canto del Loco vuelven de la mano del que fuera su vocalista, Dani Martín, en su emotivo homenaje: No, No Vuelve. Un trabajo que llega el mismo día que LOS40 Music Awards Illes Balears, donde él será uno de los encargados de poner la música, además de ser uno de los nominados.

Este lanzamiento estuvo acaparando todas las portadas de las últimas semanas. Unos anuncios de lo más sugerentes de Dani hicieron saltar todas las alarmas de lxs fans del Canto. La conclusión: una explosión de nostalgia del cantante con las canciones de la banda de su vida.

No, No Vuelve al completo

Es complicado que todo el mundo esté contento con las composiciones que se han incluído, pero tan solo cabían 11 de las muchas que todavía resuenan en nuestra memoria al recordar los años 2000. No está Zapatillas. No está La Madre de José. Pero están otras 10 (más una nueva) que Dani ha hecho con el corazón:

Volverá Son Sueños Puede Ser Ya Nada Volverá a Ser Como Antes Qué Caro es el Tiempo Quiero Ser Peter Pan Una Foto en Blanco y Negro La Suerte de mi Vida Tal Como Eres No, No Vuelve

Con el mejor juego de palabras e ilusiones que podría haber escogido, el otrora cantante de El Canto del Loco arranca su disco con Volverá. Unas guitarras distorsionadas en una introducción totalmente novedosa marcan el inicio del tema, uno de los más queridos del grupo (y, si nos apuras, de la música española de nuestro siglo).

Dani Martin - Volverá (2021)

Además, la primera canción del tracklist del disco viene acompañada de un videoclip que sigue la línea de los dos anteriores. No, No Vuelve y Son Sueños fueron los dos primeros capítulos, mientras que Volverá es el Capítulo 3.

Puede Ser, con unos arreglos que le sientan de maravilla, y Ya Nada Volverá a Ser Como Antes, con una intro silbando, harán que se te empañen los ojos. La siguiente es Qué Caro Es el Tiempo, y encaja a la perfección con el significado de este trabajo de estudio.

Quiero Ser crece a medida que avanza para poner todavía más emociones dentro de nosotrxs... y llega Peter Pan. Un piano, la voz de Dani y la aparición de un violín son suficientes para ponernos la piel de gallina en esta nueva interpretación de una de las grandes baladas de El Canto.

La energía que le mete a Una Foto en Blanco y Negro es inversamente proporcional a eso de aguantarnos la lagrimilla, porque sigue estando ahí. La Suerte de Mi Vida regresa a los ritmos lentos, tónica general del álbum, aunque sí suben las marchas a medida que avanza, al igual que en Tal Como Eres.

Empezó con Volverá y la última no podía ser otra. No, No Vuelve pone el broche final a este viaje por la niñez, adolescencia o madurez de aquel quien la escuche. Cada unx disfrutó a una edad a El Canto del Loco y, con este homenaje de Dani Martín, sucederá lo mismo... pero 20 años (y una mezcla gigante de vivencias y emociones) después.