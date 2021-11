LOS40 Music Awards 2021: Rauw Alejandro no lo pasa muy bien con nuestro test para fans de Rosalía

La gran fiesta de la música no empieza en la gala de LOS40 Music Awards 2021, si no antes, en la alfombra roja. Por allí hemos vistos de nuevo sonreír a los artistas y lucir sus mejores galas, algo que costó ver el año pasado.

Ha habido grandes sorpresas, aunque, sin duda, la que nos ha dejado con la boca abierta ha sido la que nos han dado Rosalía y Rauw Alejandro. Por primera vez han posado juntos, como pareja, en una alfombra roja. Han elegido nuestros premios para dar ese paso y nosotros, tan contentos.

¿Y cómo se lo hemos agradecido? Poniendo en un compromiso al chico, que no va a ser todo tan fácil. Llevarse a una de nuestras chicas más talentosas, tiene su precio. David Álvarez y Cristina Regatero le han pillado en el preshow y han querido comprobar si realmente es tan fan como decía ser de ella antes de conocerla.

Preguntas para fan

“Yo soy muy malo en todos los quiz. Yo soy muy despistado”, se excusaba antes de empezar. Pero no se apiadaron de él y le lanzaron la primera pregunta, nada fácil para alguien que no está familiarizado con la televisión española. Pretendían que conociera el nombre del talent show al que se presentó Rosalía cuando tenía 16 años.

No se acordaba del nombre, pero sí, de que no la cogieron, “se equivocaron”. Tuvieron que decirle que ese programa era Tú sí que vales. Y ahí llegó su primera queja porque ese programa no se ve en su país.

También le preguntaron por el primer álbum de Rosalía y se fue por los cerros de Úbeda. Aunque el peor momento llegó cuando le pusieron en la tesitura de tener que decir en qué muslo lleva la cantante su mítico tatuaje, en el izquierdo o el derecho. “Si lo digo erróneo soy el peor novio del mundo”, dijo.

Empezó explicando que es el mismo que tiene su hermana Pili, pero, ¿acertó con la respuesta? Dale al play y entérate de todo.

Solo podemos decir, que esta pareja es lo más.