¿Quiénes son los ‘Sparks’? Así es la banda de culto que te ha inspirado sin que tú lo sepas

Hay una banda de música de culto que ha influido a toda nuestra generación, y a las pasadas, sin que ni tú ni yo probablemente lo supiéramos. Siempre ha existido un debate en torno a la creatividad: ¿brota de la nada o es todo copia y/o inspiración de otra cosa? Dado que es difícil afirmar lo primero, apostemos por lo segundo. Y si aceptamos el mantra de que 'todo viene de algo', Sparks ha jugado un papel indispensable en la cultura popular. Somos hijos de su talento.

Esta banda estadounidense de pop ha influido a decenas de generaciones y a grandes artistas internacionales que han tenido mucha más fama –aunque quizás no tanto recorrido– como los hermanos Ron y Russell Mael. Su trayectoria comenzó en 1971 y su música, que incluye muchos sintetizadores, y su aspecto excéntrico, la extraña combinación de sonidos que usan y sus extrañas e irrepetibles actuaciones los convirtieron en uno de esos grupos musicales de culto a los que es difícil encasillar en un solo género o estilo, pero que arrasan por lo bajo allí donde van.

Queen, Depeche Mode, The Red Hot Chilli Peppers, New Order o Morrissey son tan solo algunas de las bandas y artistas que han confesado su admiración, directa e indirecta, por la música de Sparks. This Town Ain't Big Enough for Us, When Do I Get To Sing 'My Way' o Music That You Can Dance To son algunos de esos temas que reconocerán como 'eternos' sus seguidores más fieles. Porque, a pesar de su gran influencia en la cultura popular, su estilo irredento e independiente nunca les permitió tener el reconocimiento internacional que merecían. De ahí que muchos aún no sepan quiénes son.

The Sparks Brothers - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

Precisamente este 2021, un año después de que compusieran para Leos Carax la inquietante banda sonora de Annette, Ron y Russell Mael estrenan un documental que explora su trayectoria profesional. Se llama The Sparks Brothers, lo distribuye Universal Pictures y cuenta con intervenciones de, lógicamente, sus dos integrantes protagonistas, así como de personalidades de la talla de Flea, Jane Wiedlin, Beck, Jack Antonoff, Jason Schwartzman y Neil Gaiman, entre otros.

Para celebrar que este documental llega a los cines de España, en LOS40 os hemos querido ofrecer un clip exclusivo en el que podemos ver cómo Ron y Russell responden a varias preguntas de sus fans. Desde si son hermanos o si su procedencia es estadounidense o británica hasta... cómo se conocieron. «¿Somos hermanos?», responde Russell en uno de los momentos más surrealistas del avance.

La sinopsis oficial de The Sparks Brothers, cuya dirección recae en manos de Edgar Wright (Última noche en el Soho; Baby Driver), reza lo siguiente: "¿Cómo puede tener éxito un grupo de rock, ser infravalorado, influyente y vergonzosamente ignorado a la vez? Una odisea musical a través de cinco extrañas y maravillosas décadas con los hermanos Ron y Russell Mael, en honor al impresionante legado de Sparks, el grupo favorito de tus grupos favoritos".