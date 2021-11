Dani Martín recibe el premio a Mejor Canción de la Categoría España en LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears

Dani Martín es uno de los artistas más consolidados del panorama de la música actual. Pero lo cierto es que su talento lleva ya escuchándose por las listas musicales desde hace muchos años. Lo que ha demostrado a lo largo de todo este tiempo es que tiene aún mil historias por contar a través de sus canciones.

Una de las que han marcado su trayectoria es Portales, y es por ello por lo que debía ser reconocida en nuestra noche más especial del año. En la de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears.

El pasado 12 de noviembre, Dani Martín se subió al escenario después de que Lara Álvarez anunciase que él era el ganador del premio a Mejor Canción de la Categoría España con Portales. Un premio que estuvo patrocinado por Amazon Music y que ni el propio Dani se lo esperaba.

Luis M. Ortiz

El artista quiso aprovechar la ocasión para agradecer a todo su equipo. "Y a LOS40, que llevo 21 años con ellos y estoy muy agradecido", concluyó. Para nosotros es un placer contar siempre con su presencia y su talento.

Portales forma parte de Lo Que Me Dé La Gana, el quinto álbum de estudio en solitario de nuestro protagonista. Una canción que tiene un significado más especial de lo que imaginamos. Según el propio Dani, hay lugares capaces de rejuvenecernos y de transportarnos a un momento en concreto. "Esconderse en la última escalera, donde los cubos de basura, a besarse, a contar historias o a pasar la tarde en más de un verano en el que te toca quedarte en la ciudad sin vacaciones. Los portales son amistad, primeros besos, juventud. Son olor a comida rica de la señora del segundo izquieda. Son recuerdos, morbo y amor", explica.

"En mis portales hablo de los que fuimos felices sintiendo las cosas tan bonitas que nos brindaba la piel. Eran nuestra habitación mientras no había nadie", añade.

En la canción también encontramos referencias a algunas de las influencias musicales de Dani, como Yoko Ono, John Lennon y Los Beatles. "Robarte los besos. Desnudarte aquí. Tú Yoko, yo Lennon. Suena Let It Be. [...] Llenarnos de miedos. Quererme morir. ¿Qué es esto que siento? Strawberry Fields", dicen algunos de sus versos.

Y tú, ¿cómo viviste la gala de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears?