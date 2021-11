YouTube va a esconder los “no me gusta” en sus videos

Hace unos meses, YouTube, la plataforma más conocida a nivel mundial para subir y ver videos, empezó a experimentar ocultando la cantidad de dislikes, o “no me gusta” en algunos videos.

La idea era ayudar a reducir los ataques coordinados que suceden a veces con determinados videos, y así echar una mano a sus creadores. Ha habido bastantes casos donde se organiza un llamado “dislike bombing”, cuando desde ciertos foros se ponen de acuerdo para bombardear un video con comentarios negativos.

Los más recientes que han tenido trascendencia han sido el ‘YouTube Rewind’ de 2018, que gustó tan poco que batió el récord de dislikes de la plataforma. Y en el mundo del videojuego recordamos la presentación de ‘Diablo Immortal’ para móviles, cuando se esperaba el anuncio de Diablo 4, y ese video acabó hundido en la relación de ‘me gusta/no me gusta’.

Youtube no quiere 'dislikes' en su plataforma. / Youtube

YouTube, tras un análisis en el mes de julio, si que notó una reducción en ese comportamiento, así que la compañía ha anunciado que va a empezar a hacerlo en todos los videos que tiene subidos.

Pero eso no significa que no podamos dejar clara nuestra opinión sobre un video, el botón de dislike no desaparece, y lo podemos seguir usando para que YouTube refine nuestras recomendaciones. Es solo que ese numerito va a ser privado para los creadores del video en cuestión, y podrán acceder a él en el YouTube Studio. Resumiendo, sabrán lo que la gente opina del video, pero nosotros no.

YouTube dice que, escondiendo la cantidad de dislikes, quiere “crear un entorno respetuoso e inclusivo, donde los creadores tengan la oportunidad de expresarse y sentirse a salvo”. Este es solo uno de los pasos que la plataforma está dando para proteger a los creadores de contenido, sobre todo a los más pequeños.

Siendo una razón con cierta lógica, uno podría discutir que los dislikes de un video son bastante útiles para ayudar al resto de espectadores a determinar si el video merece la pena ser visto. Hay gente que no tiene tiempo suficiente para ver todo lo que querría, y eso ayudaba.

Sin embargo, YouTube ha dejado claro que en su investigación no ha encontrado ninguna diferencia destacable en las visitas, sin importar si el usuario podía ver la cifra de dislikes. Habrá que creérselo.

Como decíamos, el video con más “no me gusta” de la plataforma es el YouTube Rewind de 2018, con 3 millones de likes y 19 millones de dislikes, pero no va a pasar mucho tiempo hasta que dejemos de ver ese número negativo, y las listas donde se recogen esos datos ya no tendrán sentido.