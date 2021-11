El descuido de Ana Fernández y la etiqueta tenía truco: la actriz lo desvela

Ana Fernández fue una de las flamantes invitadas a la Gala de LOS40 Music Awards 2021 que este año se celebraban en Illes Balears. La actriz posó con un impresionante vestido, ¡pero se había dejado la etiqueta puesta! y todos los medios gráficos capturaron ese momentazo. Así te lo contamos en los40.com.

Ana lucía un vestido semitransparente en tono nude con detalles de pedrería, que acompañó con un collar a juego. Para completar el look, Ana optó por una coleta larga y unos tacones plateados. Fue sin duda el momento "tierra trágame" de la actriz en el photocall de los premios, pero hoy se ha desvelado que llevaba la etiqueta puesta con toda la intención. Según ha comunicado Ana a través de su cuenta oficial de Instagram, todo era una acción de la actriz con Wallapop para concienciar sobre la moda responsable: "Ha sido un placer vestir este maravilloso look Wallapop con el que me gustaría iniciar una conversación sobre el precio que realmente tienen las cosas", empezaba a escribir en su post.

"La etiqueta que formaba parte de este look escondía un mensaje muy importante: solo con el hecho de darle una segunda vida a este vestido, hemos ahorrado 1.702 litros de agua, 15 kg de dióxido de carbono en el aire y, además, hemos contribuido a que haya menos contaminación de microplásticos en los mares. Es lo que hubiera supuesto hacer un vestido nuevo. Al final, estrenar no significa ponerte algo nuevo, sino ponértelo por primera vez", ha escrito la actriz en sus redes para darnos a todos una lección de responsabilidad.

Estrenar no significa ponerte algo nuevo, sino ponértelo por primera vez

Con esta acción, tanto la artista como la marca han querido reivindicar que la moda de segunda mano también puede ser protagonista de una alfombra roja, especialmente cuando el papel protagonista es reducir el impacto medioambiental de la industria textil.

Wallapop ha querido visibilizar así la moda sostenible en un evento de gran magnitud como es la gala de LOS40 Music Awards, que cada año siguen cientos de miles de espectadores. En esta edición, además,con más razón porque los premios se han trasladado las Islas Baleares, un contexto perfecto para visibilizar la lucha contra el cambio climático y, sobre todo, la conservación de mares y océanos.

Por qué moda de segunda mano

La moda de segunda mano es una opción de consumo más sostenible y responsable, que ofrece un amplio abanico de posibilidades (desde prendas para el día a día hasta piezas más especiales, como la que ha lucido Ana), a un precio más asequible. En Wallapop facilitan que las personas compren y vendan moda de forma mucho más fácil y cómoda, tanto en su misma localidad, a través de su tecnología de geolocalización, como a distancia, gracias a las opciones logísticas disponibles en Wallapop Envíos. La intención es que esta mayor accesibilidad, sumada a la creciente concienciación medioambiental, conviertan la moda de segunda mano en la primera opción de compra de los españoles. Según un estudio de la Red del Cambio: el 30% de los españoles ya compra ropa de segunda mano y, para el 68%, la sostenibilidad es un factor clave en su decisión de compra.