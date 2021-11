Repasamos en Anda Ya LOS40 Music Awards

El día del viernes empezó fuerte. Madrugamos para emitir Anda Ya desde los estudios de LOS40 Mallorca. Además, tuvimos la visita de Dani Martín en los estudios de LOS40 Mallorca, desde donde emitimos nuestro morning en directo. Era tan solo un aperitivo de las grandes emociones que viviríamos esa noche en el velódromo de Palma.

Dani jugó con nosotros a "Vuelve o no vuelve" para celebrar el estreno de su nuevo disco: No, no vuelve. Le presentamos varias opciones y debía opinar si creía que volverían o que no.

Tras unas cuantas ensaimadas que el equipo mallorquín nos trajo para darnos la bienvenida a la isla, nuestros presentadores, Dani Moreno "el Gallo" y Cristina Boscá se fueron directos al hotel para intentar echarse un sueñecito antes de toda la locura de tarde que les esperaba.

12-11 Dani Martín - Reto: ¿Vuelve, o no vuelve? (Anda Ya)

Poco antes de comenzar, nos sorprendían junto a Tony Aguilar en la alfombra del preshow con unos looks brutales. Cris lució un top de licra beige a juego con una falda de tul llena de volantes y unas sutiles plumas que combinaban brutalmente bien con su chupa de cuero y sus botas negras.

Como ya sabes, la gala estuvo llena de momentazos: desde el beso de Rosalía y Rauw Alejandro, al mensaje de positivismo y apoyo entre artistas femeninas que dio Lola Índigo cuando subió a por su estatuilla. Hoy en Anda Ya, hemos estado comentando esas cosas que no se vieron tras las cámaras. Karin Herrero estuvo alojado en el hotel de los artistas y tuvo la ocasión de compartir un canturreo entre balcones con su crush, Ana Mena. Cris Boscá no coincidió todo lo que hubiera querido con su ídolo, Ed Sheeran, el gran triunfador de la noche, ya que cuando ella no estaba sobre el escenario presentando, estaba él recogiendo un galardón. Aunque dice, sin duda se queda con el momento en el que el manager de Ed le contó que, en un momento en el que ella salió a presentar, el artista le comentó "¡Anda! Yo conozco a esta chica guapa." Cris celebra no solo que se acordase de ella, sino que específicamente se refirió a ella como "chica" y no como "mujer".

