‘Los Simpson’ presentan al novio de Smithers: así es Michael de Graaf, diseñador de moda gay

Waylon Smithers de Los Simpson por fin ha superado su romance con el señor Burns. El legendario ayudante del magnate de la central nuclear de Springfield ha dado un paso más en la lucha por la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ y se ha lanzado, literalmente, a los brazos de un nuevo hombre: Michael de Graaf, un diseñador de moda y gurú del estilo que, como él, hace bandera pública de su homosexualidad.

La temporada número 33 de la popular serie de FOX mostrará en el episodio Retrato de un sirviente en llamas la relación de Smithers con este hombre. El título del capítulo es una clara referencia a la película francesa Retrato de una mujer en llamas, donde se veía un romance lésbico imposible entre una artista y su musa. ¿Saldrá Springield a la caza de brujas por mostrar un romance gay con uno de sus principales protagonistas involucrados?

«A menudo los romances homosexuales se muestran en tramas secundarias», explica Johnny LaZebnik, hijo del icónico guionista de Los Simpson Rob LaZebnik, quien ha colaborado con su padre en la confección del guion de este episodio. «Estoy entusiasmado con este episodio, donde se podrá ver el inicio, el desarrollo y el final de una relación gay. Entraremos en el núcleo del asunto. De cómo salen los gays, cómo se conocen y quiénes son», remata en declaraciones recogidas por el New York Post.

Una reacción dividida

La noticia, cómo no, ha despertado hordas de homofobia en los colectivos más reaccionarios, con comentarios del tipo «se van a cargar la serie con su ideología» o «no fomenten puteríos», mientras que otros muchos aplauden la decisión de los LaZebnik de incluir a este personaje, que muchos, como el actor que pone la voz de Michael de Graaf, Victor Garber, consideran «crucial». Más allá de eso, quizás muchos no recuerden es que Smithers es abiertamente gay desde la temporada 27 y que Los Simpson han hecho guiños al colectivo LGTBIQ+ en numerosas ocasiones.

En este caso concreto, la novedad del asunto tiene que con darle una pareja oficial a Smithers, pero no es ni la primera vez que el ayudante del señor Burns habla de su homosexualidad ni tampoco la primera que trata de mantener una relación con un hombre o le da un beso. Anteriormente había visto frustrada su relación con Julio, el fotógrafo de Marge, y también había besado a Moe. Además, todo el mundo sabe que Smithers lleva años enamorado de forma obsesiva del señor Burns. ¿Supondrá este episodio un fin a esta relación enfermiza?

El episodio Retrato de un sirviente en llamas llegará a las televisiones estadounidenses el 21 de noviembre de 2021, aunque tardará unos meses en llegar a España y, como siempre, la polémica estará servida. ¿Qué opinas de que Smithers tenga una relación oficial en Los Simpson? ¿Pondrá patas arriba Springfield? De momento, puedes ver el resto de episodios de la serie en Disney+.