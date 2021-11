Dakota Johnson carga contra sir Alfred Hitchcock por acoso sexual e intimidación

Sobre sir Alfred Hitchcock pesará siempre la sombra de la obsesión. Sus películas, todas ellas magistrales, donde el realizador británico demostró un uso sublime de la narrativa audiovisual y el suspense, son también un reflejo de sus filias y fobias sexuales, especialmente aquellas que tienen que ver con las mujeres. Porque su cine es, esencialmente, un retrato de su obsesión enfermiza con el sexo femenino. Así lo desveló en Vértigo (De entre los muertos), que operaba como una suerte de confesión cinematográfica prohibida (la analizamos en el podcast de cine de LOS40, Frecuencia 7), y así lo revelan también las acusaciones de algunas de las actrices que trabajaron con él.

Especialmente paradigmático es el caso de Tippi Hedren, con quien el realizador firmó un contrato de exclusividad durante cinco años después de que la descubriera en un anuncio publicitario y, atrapado por su belleza, decidiera colocarla como protagonista de la película Los pájaros (1963). Tal era su obsesión que ni le importaba si Hedren era actriz profesional o no: la quería a ella y solamente a ella. Había perdido a su fetiche, Grace Kelly, y necesitaba una sustituta.

Esa obsesión enfermiza es la que hoy denuncia la actriz Dakota Johnson (50 Sombras de Grey), hija de Melanie Griffith y nieta, a su vez, de Tippi Hedren, quien a sus 91 años aún sigue señalando a Hitchcock como un acosador sexual y como el responsable de haber acabado con su carrera cinematográfica. De hecho, Tippi Hedren no trabajó mucho más después de pasar frente a las cámaras del Maestro del Suspense porque, en palabras de Dakota Johnson, Hitchcock se encargó de «arruinarle» su carrera porque «no quería acostarse con él» y la «aterrorizó».

Tippi Hedren (i) y su nieta, Dakota Johnson (d), acuden al estreno de 'Suspiria' en 2018 / WireImage vía Getty Images / Steve Granitz

«Es absolutamente inaceptable que personas que se encuentran en una posición de poder se aprovechen de quienes se encuentran en una posición más débil, independientemente de la industria a la que pertenezcan», arremetió Johnson durante el podcast Awards Chatter del diario The Hollywood Reporter. «[Hitchcock] nunca se hizo responsable».

Un escalofriante relato de acoso

Dakota Johnson hace referencia a los escalofriantes episodios que Tippi Hedren tuvo que vivir durante los rodajes de Los pájaros (1963) y Marnie, la ladrona (1964) que ella misma ya relató en sus polémicas memorias de 2016, firmadas como Tippi: A Memoir.

Hitchcock, que la deseaba en secreto, le hizo la vida imposible dentro del set. Le dijo al actor Rod Taylor que ni se acercara a socializar con ella mientras rodaban Los pájaros. El director también se ofrecía constantemente a acompañarla a su casa en limusina y, en varias ocasiones, se propasó con tratando de besarla. También le pidió reiteradamente que le acariciara. Una práctica que continuó durante el rodaje de Marnie, la ladrona, donde el Maestro del Suspense protagonizó un truculento asalto a su camerino: «Fue sexual, fue perverso. Cuanto más peleé con él, más agresivo se volvió».

Alfred Hitchcock dirige a Tippi Hedren en una escena de 'Marnie, la ladrona' (1964) / Getty Images / Hulton Archive

Cuando los periodistas le preguntaron por qué no actuó en su momento, Tippi Hedren fue tajante: «No se lo dije a nadie porque en los años sesenta no existían los términos "acoso sexual" ni el de "acecho"», revela. «Además, ¿quién de los dos era más valioso para el estudio, él o yo?», reflexiona. Hoy, en la era post MeToo, Dakota Johnson ha salido en defensa de su abuelo recordando este escalofriante relato y cargando de nuevo contra uno de los genios del cine. Fue un Maestro, sí, pero también, según la versión de las actrices, un acosador de manual.