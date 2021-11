LOS40 Madrid te invita al preestreno de ‘Encanto’: la nueva película de Disney

No queda nada para que podamos disfrutar de la nueva película de animación Disney: Encanto. El próximo 26 de noviembre llega a los cines y a Disney+ la historia de Maribel Madrigal. Se trata de la primera cinta de los estudios ambientada en los preciosos paisajes de Colombia.

Para que puedas disfrutar antes que nadie de la película, LOS40 te invita al preestreno que tendrá lugar este domingo, 21 de noviembre, en los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen de Madrid.

¿Y qué tengo que hacer para hacerme con una de las entradas? ¡Muy sencillo! El oyente de LOS40 Madrid deberá escribir un correo electrónico a 40madrid@los40.com explicando por qué quiere ver Encanto. Eso sí, te recomendamos que te des prisa en hacerlo porque la asignación de ganadores será en orden de llegada de los correos.

Tienes desde este lunes, 15 de noviembre, hasta el próximo viernes, 19 de noviembre, para participar. Puedes consultar las bases legales del concurso aquí.

Encanto | Tráiler Oficial | HD

Sobre qué va Encanto

Encanto cuenta la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia en una casa mágica de un pueblo encantado llamado Encanto. Mirabel, la protagonista, es una chica de quince años que lucha por encontrar su sitio en la familia. Y es que ella, de momento, no ha encontrado su don.

En la versión original de la cinta, Mirabel está doblada por Stephanie Beatriz, actriz de In The Heighs.

La propia actriz, describe a su personaje con las siguientes palabras: “Mirabel es un personaje muy divertido y cariñoso que también anhela profundamente algo más. Además, no tiene miedo de defender lo que sabe que es correcto, algo que me encanta y con lo que me identifico mucho".

En la versión en castellano, al igual que en Coco, escucharemos a los protagonistas hablar con acento colombiano.