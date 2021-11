Jaime Lorente comparte la primera fotografía de su hija Amaia

Es complicado mantenerse al día con las novedades en la vida personal de Jaime Lorente porque suele ser muy discreto al respecto. Fue más activo durante su relación con María Pedraza y pudimos ver varias fotos del tiempo que compartieron juntos. Pero a principios de año, supimos de su ruptura.

Poco más supimos de la vida sentimental del actor de La casa de papel o Élite hasta que en septiembre la revista Hola! desvelaba que estaba esperando una hija con su nueva pareja. Poco se sabe de ella salvo que se llama Marta, que es de San Sebastián y que trabajó con Jaime en el departamento de vestuario de La casa de papel.

La misma revista volvió a confirmar el nacimiento de la pequeña el pasado 7 de noviembre en la tierra de su madre. Se llama Amaia y por lo visto, todo fue muy bien. De ahí que el actor, al día siguiente, compartiera una frase con mucho significado: “El día más feliz de mi vida”. No especificaba por qué, pero se entendía que por el nacimiento de su primogénita.

A día de hoy no está claro si el actor mantiene o no una relación sentimental con la madre de su hija, de la que no ha compartido ninguna imagen con ella. Algo que parecía que iba a suceder con su pequeña, aunque no ha sido así.

La primera imagen de su pequeña

El actor ha publicado varias fotografías de un encuentro con amigos del mundo musical. Le vemos con Natos y Waor y el productor Pablo Gareta, aunque lo más bonito de estas imágenes es que, por primera vez, nos permiten ver a su niña a la que sostienen sobre su pecho. No le vemos la carita, pero sí podemos comprobar que es morena como su padre.

“Familia @natos_y_waor @pablogareta1”, escribía junto a las imágenes. Una sola palabra que define muy bien lo que siente. “Os quiero❤️”, contestaban Gonzalo Cidre y Fernando Hisado, el duo de hip hop tan cercano a Lorente. “Os amo muy fuertemente❤️”, añadía el productor.

Y no eran los únicos que mostraban su amor y cariño. Otros compañeros de serie o de profesión también le han mandado felicitaciones.