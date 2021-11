Arnau Griso: “Hemos visto que no tiene sentido seguir con el proyecto si no estamos a gusto”

Arnau Griso se ha ganado un hueco en los corazoncitos de miles de personas. El buen rollo que desprenden con sus canciones, sus melodías divertidas y sus estribillos pegadizos han fidelizado a toda una comunidad de fans.

Arnau Blanch y Eric Griso son las dos personas que están detrás de este dúo. Con una capacidad impecable para hablar de temas sociales a través del humor en sus canciones, estos dos catalanes nos han hecho reír y reflexionar con temas como Es gratis o Para que el mundo lo vea.

Ahora, el dúo lanza Eric Blanch, su segundo y último disco. Lo hacen para despedirse por todo lo alto de un grupo que les ha cambiado la vida. Y es que, tras diez años de amistad y música, han decidido tomar caminos separados. Para hablar sobre este nuevo trabajo y la decisión de poner punto final a Arnau Griso, los dos músicos nos conceden una entrevista.

Pregunta (P)¿Qué tal chicos? ¿Os pillo en plena gira del disco? Una bastante triste, ya que habéis anunciado el final de Arnau Griso…

Arnau: Claro. De hecho hay lloreras habituales. Por su parte y por la nuestra. Llegan ahí y te cuentan su drama que es el tuyo. Podría estar todas las fotos moqueando, pero intento guardar la compostura. Para nosotros está siendo muy emotivo. Esa gente es la que nos permite vivir esta vida excepcional.

P: ¿Sois de los que, tras tomar la decisión de que es el final del grupo, cada vez que hacéis algo pensáis que es la última vez?

Arnau: De los creadores del 31 de diciembre “es la última vez que hacemos esto” o “nos vemos el año que viene”, llegamos nosotros y lo hacemos.

Eric: Cien por cien. Estamos instalados en un camino de últimas veces. Eso le da un matiz melancólico y una intensidad que es la que se merece la ocasión. Nada se vive como las últimas veces. No me puedo imaginar cuando sean cosas como conciertos. Cuando vayamos cerrando la gira, ahí se avecinan inundaciones de lágrimas.

P: Acabáis de lanzar Eric Blanch, vuestro segundo y último álbum, ¿este nombre se barajó cuando jugasteis con el orden de vuestros nombres?

Arnau: ¿Sabes qué pasa? Que el nombre fue improvisado. Cuando subimos nuestro primer vídeo a Youtube, no cabía todo el título. Para abreviar quitamos mi apellido y su nombre. Pensábamos que era una mierda canción que estaba subida. De repente tienes el peor nombre de una banda posible.

P: De hecho, la primera vez que vi vuestro nombre pensaba que era una sola persona.

Arnau: Por eso es el peor nombre del mundo.

Eric: Creeme que no estás solo. Este segundo álbum también ayuda a que se entienda que somos dos y que lo hemos sido siempre. Nos reíamos con lo de la aparición, pensando que seguro que llegaba el típico despistado de que no sabía de quién nos separábamos. Pero ahí estamos con esta cara B de Arnau Griso que es Eric Blanch.

P: Cuando lanzasteis los primeros singles de Eric Blanch, ¿ya sabíais que era el final?

Arnau: Creo que sí. Te diría que todos los singles. No lo recuerdo bien, pero sí que sabíamos que queríamos sacar el disco en un momento en el que estuviéramos seguros de hacerlo de la mejor forma. Y estar nosotros en un momento sano de nuestra relación. Tienes que estar muy seguro de lo que haces. Mucha gente nos pregunta si realmente estamos seguros de separarnos y si lo hemos meditado lo suficiente. Hay algunos singles que ya salieron cuando sabíamos la noticia.

Arnau y Eric / Foto cedida por Sony / Marta Mas Studio

P: Eric Blanch tiene un mood más serio que aquel Revolución Bananera, ¿por qué estas letras más serias para despedirse?

Eric: No ha sido medido. Aunque suena a topicazo decir que este segundo álbum es mucho más maduro que el anterior, pero es que es inevitable que eso ocurra. Primero porque el listón estaba muy bajo en cuanto a madurez (ríe). Segundo porque ha nacido de forma natural en cuanto al contexto que nos ha tocado vivir con parejas distanciadas y pandemias de por medio. Creo que está bien cerrado este Eric Blanch. Porque es la cara de Arnau Griso que la gente no ha visto. Desde el primer single se nota esta evolución de estilo.

P: De hecho, en canciones como Del 1 al 10 os hacéis autocrítica. Os ponéis a vosotros mismos un 4,9, ¿por qué no os aprobáis?

Arnau: Nos gusta utilizar algo que llamamos la fustigación creativa. Somos bastante desastrosos cada uno a su manera. Somos nuestro peor enemigo por así decirlo. Siempre usamos esta autocrítica porque es una forma de que te tomes las cosas mejor dentro de esa crítica terrible que hacemos a la sociedad. El ejemplo más claro es Para que el mundo lo vea.

Eric: Somos bastantes críticos con lo que nos rodea. Utilizamos el humor para lanzar mensajes que son bastante potentes. Es una buena forma decir las cosas con una sonrisa para que no sienten mal.

P: ¿El caballo perfecto de Troya?

Arnau: Esa es la metáfora que siempre usamos. Con una sonrisita te lanzamos una crítica que no sería tan agradable de escuchar. Usamos el humor para lanzar ideas difíciles. El humor siempre tiene ese punto de crítica en algún aspecto. Lo raro era mezclarlo con el pop. Era una de nuestras premisas creativas y creo que ha funcionado bien, convirtiéndose en la bandera de nuestro proyecto.

P: Eric, solo cantas en Mambo, ¿por qué no te has animado antes a hacerlo?

Eric: La verdad es que tenía ganas de ponerle voz a una de las canciones. Yo he cantado en varias de las giras que hemos hecho. Es algo que yo hago bastante. Y quien me conozca lo sabe. Me tenía que sacar la espina.

P: ¿Por qué no habéis lanzado más canciones en catalán Tu No Volies Res?

Arnau: Bueno, nosotros hablamos en catalán. Y yo tengo el hábito de hablar en catalán con todos mis amigos. Es verdad que nuestras canciones están llenadas de castellanadas, que decimos en catalán, y aunque las decimos a diario hablando entre nosotros, cuando las metemos en una canción, nos sonaba raro. Es verdad que esta nos gustó muho.

Eric: Y añadir que cantamos en castellano por un tema puramente marketiniano. Al final el público potencial es cien veces mayor. Compusimos este tema en catalán. Y queríamos que no se quedaran cosas en el tintero.

Arnau Griso / Foto cedida por Sony / Marta Mas Studio

P: “Y que precisamente porque nos queremos, lo dejamos aquí”, dijisteis en el comunicado de despedida. ¿Es complicado trabajar con un amigo? ¿Desgasta mucho?

Arnau: Yo creo que desgasta también el trabajo que tenemos. Exige sacar y comercializar tus emociones y tus ideas. Si no estás del todo de acuerdo con tu compañero, tienes que llegar a uno. Tienes que encontrar un punto medio. A veces, ninguno de los dos siente ese punto medio como propio. Eso creativamente puede ser difícil. No es por una cuestión de egos. Es que ese debate para encontrar ese punto intermedio es un esfuerzo que quizá de forma individual no lo tienes. En contra, cuando compones solo, no tienes esa doble validación de si hay calidad. Eso es algo que tenemos y que vamos a perder.

P: ¿Queríais acabar antes de terminar mal?

Eric: Sí que es cierto que somos un ejemplo de que hablando la gente se entiende. Es que por muy distintos que seamos, hemos sabido llegar a ese punto intermedio en el que todos no sentimos igual de cómodos. Eso era un reto y lo hemos conseguido.

Arnau: Era una decisión que iba en contra del futuro que teníamos asegurado en la música. Teníamos un nombre, un público y mucho trabajo hecho. Creo que ha sido una decisión valiente y meditada. Hemos hablado, nos hemos sentado y hemos visto que no tiene sentido seguir con el proyecto si nosotros no estamos a gusto. Para estar a gusto, no tiene que haber un proyecto de por medio. De un drama, vimos una solución. No pasa nada. Nos quedamos con la suerte que hemos tenido de disfrutar de todo lo que ha venido. Y vamos a disfrutar aún más de lo que viene.

P: ¿Y lo que viene son proyectos en solitario?

Arnau: Me refería a nuestra amistad. Lo que viene seguro es eterno. Musicalmente, no lo sé.

Eric: Componiendo, vamos a seguir componiendo. Juntos, por separado o como sea. Ya veremos cómo.

P: Es una pregunta complicada, pero con qué os quedáis de todos estos años como grupo.

Eric: Es que es imposible elegir. Nos quedamos con estos diez años porque nos ha cambado muchísimo la vida. El hecho de conocernos desencadenó un efecto mariposa que todavía no ha terminado. Me quedo con el día en el que se subió Arnau a mi coche. Nos cambió la vida.

Arnau: Yo he visto que puedes conectar con las masas siendo personas. Tanto ellos como nosotros. Quiero decir que hemos llevado todo de una manera honesta. Y eso ha llegado. Me encanta que sea así.

Eric Blanch ya está disponible en todas las plataformas.