Melendi: “Aitana es la niña de los ojos de España”

Arranca una nueva era para Melendi con el lanzamiento de Likes y cicatrices. El undécimo disco del artista ya está a la venta y disponible en las principales plataformas de streaming. Es, a diferencia de lo que puede dar a entender el título del álbum, uno de los trabajos más divertidos y alegres de su discografía, reuniendo a figuras muy populares de la escena musical nacional e internacional. ¿Quieres saber más de Like y cicatrices? El propio Melendi se lo ha contado todo a Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

El álbum más divertido de Melendi

"El título, Likes y ciactrices, no tiene mucho que ver con el disco. Es muy divertido, alegre y casualmente nada introspectivo teniendo en cuenta el momento en el que lo compuse, que fue durante la pandemia. A todos nos caló el mensaje de que hay que vivir el día a día y me salió un álbum divertido".

Más colaboraciones que nunca

"Es el disco con más colaboraciones de mi vida. Es raro teniendo en cuenta la situación que teníamos cuando lo estaba haciendo. Pero esta pandemia nos ha conectado a todos y al final ha salido este disco así".

Miriam Rodríguez y Aitana

"Miriam Rodríguez es una artistaza y canta increible. Yo le estaba dando vueltas a Simplemente dilo, porque la canción pedía a una chica, y de repente apareció ella en el estudio, se puso a cantar el estribillo y ya la tenía. Y Aitana es la niña de los ojos de España. Es una chica muy sencilla y supernatural".

Videoclip oficial de 'Simplemente dilo' con Miriam Rodríguez

La lección que saca de la pandemia

"Todos hemos hecho un ejercicio de introspección y nos hemos dado cuenta de lo que es importante y lo que no. Me he dado cuenta de que viajaba muchísimo y tenía poco tiempo para mis seres queridos. En esta gira por Estados Unidos me ha llevado a toda la familia. No puedo dejar de viajar porque es el pan, pero vamos a tratar de hacer las giras más ordenadas".

Melendi y las redes sociales

"Tengo que confesar que no soy hombre de redes sociales. No las sigo mucho y no consigo hacer que me llenen. Entiendo su función, pero no considero que mi vida sea tan interesante para subir contenido. No me nace, pero para la gente joven es su lenguaje".

Si quieres ver la entrevista completa de Melendi en LOS40 Global Show…¡dale al play!