Bustamante habla de su divorcio con Paula Echevarría en ‘MasterChef Celebrity’

David Bustamante se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la sexta edición de MasterChef Celebrity. El cantante lleva semanas demostrando en el programa culinario de Televisión Española que se desenvuelve muy bien en las cocinas más populares de la televisión. Pero como suele pasar en este formato, también ha dejado ver su parte más vulnerable.

En el capítulo de esta semana, el equipo de MasterChef sorprendió a los aspirantes en la primera prueba de la noche. Recibieron un mensaje muy cariñoso de sus familiares y luego, acompañados por esos mismos familiares, tuvieron que cocinar sus platos favoritos.

Bustamente no pudo aguantar la emoción y nada más escuchar a su hermano Igor se puso a llorar. Tiene una conexión muy fuerte con él y contó el motivo de esa estrecha relación. "Mi hermano Igor es muy, muy especial. Cualquier cosa que me pase, sea buena o mala, es el primero al que llamo", dijo el cantante de No soy un upermán, con los ojos vidriosos.

Fue en ese preciso instante cuando David Bustamente habló por primera vez de su divorcio con la actriz Paula Echevarría. Nunca antes lo había hecho, y menos desde un escaparate de la talla de MasterChef. Sin embargo, su hermano le ayudó mucho en ese momento de su vida y quiso contarlo.

"Cuando yo opté por separarme y me encontré siendo padre soltero, Igor fue la primera persona que me dijo: 'Ven para acá que te voy a enseñar'. Me enseñó a hacer cosas para cocinarle a mi hija", explicó a sus compañeros y al jurado de MasterChef. "Eso se lo estaré eternamente agradecido. Eso son los detalles, cuando tu lo necesitas, alguien que está contigo, que llora contigo y te hace tirar para arriba".

'MasterChef Celebrity 6' marca récord

El nuevo programa de MasterChef Celebrity, donde Bustamante y Carmina Barrios se conviertieron en los primeros semifinalistas de la edición, consiguió este lunes, 15 de noviembre, su mejor resultado hasta la fecha. El espacio que produce Shine Iberia anotó un 20,7% de cuota de pantalla, reuniendo frente a la pantalla a 2.249.000 espectadores. Lideró su franja de emisión y consiguió la entrega más vista de la temporada.