Ashley Benson y Gina Carano confirman la muerte de Heath Freeman, actor de ‘Bones’ y ‘Navy’

La actriz y modelo Ashley Benson ha sido quien ha dado la triste noticia: el actor Heath Freeman, conocido por sus papeles en la series Bones y Navy: Investigación criminal, ha fallecido a los 41 años. Aún se desconocen las causas de su muerte, pero las primeras fuentes apuntan a que murió en paz en su casa de Austin, Texas, así que se especula sobre una posible enfermedad.

«Te amaré para siempre, Heath. Descansa en paz», escribió Benson en sus stories de Instagram despidiendo al que fuera su compañero y amigo. Shanna Moakles, exesposa de Travis Barker, actual pareja de Kourtney Kardashian, también ha querido rendirle homenaje a Freeman en sus redes sociales con un hermoso mensaje:

«Era un actor, director, productor, chef y amigo con muchísimo talento. Te echaremos tanto de menos y honraremos cada increíble recuerdo que tengamos contigo. Buena suerte, querido amigo. Echaré de menos tu risa y conservaré en mi memoria los buenos momentos que vivimos. Gracias por hacer la vida emocionante y divertida».

Por su parte la polémica actriz Gina Carano, estrella de The Mandalorian y Deadpool, también le ha querido dedicar unas palabras a su amigo fallecido: «Hace tan solo una semana te estaba dando un abrazo de cumpleaños. Quería conservarte toda mi vida y ahora he de llevarte solo en mi corazón. No sabía que nuestro viaje se cortaría tan pronto, y hoy mi corazón está hecho pedazos»

Heath Freeman, originario de Texas, había participado en varias series de televisión y películas. Su trabajo más reconocido fue como el asesino en serie Howard Epps en la primera temporada de la serie Bones, aunque también apareció en Navy: Investigación criminal y en la serie Ganando el juicio, donde tuvo un papel recurrente a lo largo de siete episodios. También hizo apariciones esporádicos en Sin rastro, Urgencias y Torchwood, y tuvo un importante papel en la película Skateland.