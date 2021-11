Mel Gibson confirma que volverá a dar cera en ‘Arma Letal 5’

Mel Gibson acaba de confirmar su presencia en la nueva película de Arma Letal, que sumará su quinta entrega a una franquicia legendaria iniciada en 1987 y que presentó su cuarta y última parte hace 29 años. De confirmarse finalmente que el proyecto sale adelante, Arma Letal 5 podría ver la luz a lo largo de 2022, coincidiendo con el 30 aniversario del arranque de la franquicia.

Mucho se especuló al principio sobre la posibilidad de que Gibson fuese a participar en esta entrega. Se sabe que el actor siempre ha estado muy involucrado en la franquicia y que era buen amigo del director Richard Donner (Los Goonies), quien dirigió las cuatro entregas de la saga, pero hasta ahora no había ninguna confirmación oficial por parte del intérprete.

De hecho, lo que ha movido a Mel Gibson a sumarse al proyecto es precisamente la muerte de Richard Donner en julio de 2021. El cineasta, que tenía 91 años, se acercó una tarde a Gibson y le pidió que si algo le pasaba alguna vez que él se quedase a cargo de Arma Letal 5. «Estaba desarrollando el guion y ya lo tenía bastante avanzado. Y entonces un día me dijo: 'Chico, si estiro la pata tú te encargas'. Y yo añadí: 'Cállate'. Pero lo cierto es que ha muerto», explicó Gibson durante una rueda de prensa en Londres.

Lethal Weapon (1987) Official Trailer - Mel Gibson, Danny Glover Action Movie HD

«Me pidió que lo hiciera y entonces no le dije nada. Se lo dijo a su esposa, al estudio y al productor. Así que seré yo quien dirija la quinta», reveló el también director de La Pasión de Cristo y Apocalypto. Así que Mel Gibson será oficialmente el director de la quinta entrega de Arma Letal y, previsiblemente, aunque aún no lo ha confirmado, volverá a retomar el papel de Martin Riggs frente a las cámaras. Una doble tarea a-la-Clint-Eastwood que ya practicó en Braveheart, donde Mel Gibson hizo de protagonista y director.

De quien no se sabe aún nada es de Danny Glover, su compañero de aventuras en estas taquilleras buddy films que marcaron los finales de los años ochenta. Glover, que actualmente tiene ya 75 años, está bastante mayor para un papel que requiere de una gran destreza física, ya que estamos hablando de películas eminentemente de acción y en Arma Letal, con curanta y pocos, su personaje ya se quejaba de que «estaba demasiado mayor para esto».

Mel Gibson confirmó ayer en Londres que dirigirá "Arma Letal 5" 👏👏👏👏👊 pic.twitter.com/iKCq5wlvI8 — TodoAcción 🥊🥊💥 (@todoaccion2) November 14, 2021

Además, Mel Gibson tiene 65 años y está en una buena condición física, aunque los años también pesan. ¿Cómo sería una Arma Letal 5 con dos personajes (casi) septuagenarios? ¿Se atreverán a lanzarse de coches en movimiento y saltar de tejado en tejado? ¿Cuándos dobles requerirán?