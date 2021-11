Guns N’ Roses y la historia de Don’t Cry: “Dijo adiós, empecé a llorar y ahora ella es un tatuaje en mi brazo”

De su fugaz e intenso romance con Monique Lewis, Axl Rose guarda un recuerdo imposible de borrar. Porque "ella es un tatuaje en mi brazo" y porque de esa historia de amor nació Don’t Cry, una de las últimas grandes baladas de la era pre-grunge. Es, además, la primera canción escrita para Guns N’ Roses y “una de las razones por las que nos contrataron”. Se cumplen ahora 30 años de su llegada al nº1 en la lista de LOS40 aquel 16 de Noviembre de 1991.

Dos discos en un día

En Septiembre de 1991, Guns N' Roses publicó su tercer álbum en dos entregas. El mismo día vieron la luz Use your illusion I y Use your illusion II. Fue una táctica inteligente, ya que los dos discos debutaron en el nº 2 y en el nº 1 (respectivamente) de las listas americanas y el grupo se convirtió en el único que lograba esa hazaña hasta ese momento. Don’t Cry aparecía en ambos volúmenes, pero en distintas versiones.

Por primera vez desde su formación en Los Ángeles en 1985, la banda contaba con seis integrantes. Además de Axl Rose (vocalista), Slash (guitarrista principal), Izzy Stradlin (guitarra rítmica) y Duff McKagan (bajista), se había incorporado Dizzy Reed (teclista) como miembro permanente. El batería Steven Adler acababa de ser despedido por su incapacidad para tocar: tenía serios problemas de adicción a la cocaína y a la heroína. Fue sustituido por Matt Sorum (The Cult), que debutó entonces con el grupo.

Hay que decir que ambos trabajos fueron los últimos de Guns N’ Roses con material inédito hasta 2008, cuando salió Chinese democracy.

Guns N' Roses - Don't Cry

“Fue la primera canción escrita para Guns N’ Roses”

Don’t cry no era una canción escrita expresamente para Use your illusion. El tema tenía ya seis años. Es más, “fue la primera canción que había sido escrita para Guns N’ Roses”. Así lo confirmó el propio líder de la banda en un concierto en Atlantic City del 12 de Septiembre de 2021. Axl e Izzy la compusieron en Marzo de 1985, poco después de que el grupo se formara. Inicialmente se llamaba Don’t you cry tonight, aunque posteriormente se acortó y se eliminó lo de ‘esta noche’ y el pronombre personal.

El bajista de la banda cuenta en el DVD Making Fuking Videos de 1992: "Fue una de las primeras canciones que empezamos a tocar como banda en los primeros días y realmente la tocamos en todos los clubs de Los Ángeles”. Lo cierto es que intentaron incluirla en el repertorio de su álbum debut, Appetite for destruction (1987). Si no lo hicieron fue porque no dieron con el sonido que buscaban, ya que entonces no contaban con un gran presupuesto para sus proyectos. “Era algo que teníamos que haber grabado para el primer disco, pero el dinero que nos asignaban no daba para hacer lo que queríamos hacer”, remata McKagan.

Aunque no se incluyó en el álbum, sí se grabó una demo de Don’t cry en el estudio Mystic en la que aparece el batería original de la formación, Steven Adler. Y fue uno de los temas que el grupo presentó a su sello Geffen Records en 1986. Según revelaría Axl posteriormente: “Esa canción es, básicamente, una de las razones por las que nos contrataron”.

“Me dijo adiós y empecé a llorar”

El propio Rose desveló la historia real que esconde Don’t cry: “Es sobre una chica con la que Izzy había salido, y yo me sentía muy atraído por ella, y ellos rompieron”. La chica en cuestión se llamaba Monique Lewis y Rose mantuvo un apasionado romance con ella hasta que una noche, a las afueras del Roxy (el famoso nightclub de Sunset Strip, en Hollywood): “Estaba allí sentado… y realmente estaba enamorado de esta persona, y ella se estaba dando cuenta de que esto no iba a funcionar. Ella quería hacer otras cosas, y me dijo adiós y se sentó a mi lado y empecé a llorar un poco. Y ella me decía ‘No llores’”.

A la noche siguiente, después de varios meses enfadados, Axl y Stradlin hicieron las paces. Rose se lo confesó al público del Atlantic City: “Fui a ver a Izzy y lancé algunas piedras a su ventana… estaba preocupado porque yo había ido a patearle el trasero”. Finalmente, los dos acordaron que necesitaban volver a estar juntos y reunir a la banda. “Nos sentamos y fue como ‘hey, tengo alguna letra muy triste’. Y él dijo algo así como ‘Y yo tengo una parte de guitarra muy triste’. Y entonces dijimos ‘Perfecto, vamos a hacerla’. Escribimos la canción en cinco minutos”.

De Monique, Axl Rose guarda un recuerdo imborrable. Tal y como él mismo dice: “Ahora ella es un tatuaje en mi brazo”. Concretamente en su bíceps derecho es donde el cantante se tatuó la cara de ese amor imposible.

Un as bajo la manga con dos versiones

Después de seis años metida un cajón, Guns n’ Roses decidió sacar Don’t cry a la luz y darle un nuevo brillo y una nueva vida. “El público de Los Ángeles que nos ha seguido desde que empezamos a tocar en clubs, siempre se sintió decepcionado por no haberla incluido en el disco, pero la guardamos porque considerábamos que era uno de nuestros ases”, manifestó el cantante.

Así que en las grabaciones de Use your illusion, ya sin estrecheces económicas, la banda californiana pensó que había llegado el momento de sacar el as que habían guardado bajo la manga. Y lo hicieron por partida doble. Primero grabaron la versión con la letra original (corte 4 de Use your illusion I), más esperanzadora y optimista, con promesas tranquilizadoras (“ahora estarás bien, cariño”, “te sentirás mejor mañana”). Y una segunda versión (corte 13 de Use your illusion II) que es como un himno a la derrota, con Axl Rose entonando “Yo era el único que te limpiaba la sangre de las manos” o “Sé que las cosas que querías no eran las que tenías”.

"Cuando estaba grabando la versión original, empecé a escuchar otra melodía y otras palabras en mi cabeza. Realmente me sorprendieron. Le dije a Mike Clink, nuestro productor… ‘No sé lo que está ocurriendo aquí, pero hay otra canción diferente que me está llegando a la cabeza y quiero grabarla", reveló Axl Rose en una entrevista de Bill Flanagan para Musician Magazine de Junio de 1992. Esa nueva versión con una letra alternativa, es "una especie de actualización a los 90's" del tema, tiene estrofas y melodía diferente”.

Slash y Axl Rose, de Guns N Roses, el 15 de enero de 1991 / Ke.Mazur/WireImage

En ambas versiones, colabora como vocalista Shannon Hoon de Blind Melon. En su autobiografía, Slash asegura que la armonía vocal de Hoon “hizo que toda la canción fuera más emotiva”.

El vídeo fue “un proceso muy doloroso”

De Don't cry se grabó un clip multimillonario dirigido por Andy Morahan y Mark Racco, en el que la co-protagonista es Stephanie Seymour (que entonces era novia de Axl Rose). Rose comentó la dificultad del rodaje ya que algunas escenas estaban inspiradas en su relación con su ex mujer, Erin Everly, lo que le afectó emocionalmente: “Fue un proceso muy doloroso de hacer e incluso extraño. La pelea que Stephanie (Seymour) y yo tuvimos con la pistola… en la vida real eso ocurrió con Erin. Yo me iba a disparar. Luchamos por el arma y finalmente la dejé que ganara”.

Izzy Stradlin, el co-autor de la cancion, no apareció en el rodaje. En un momento del clip se ve un letrero con esta frase escrita a mano: 'Dónde está Izzy'. Un mes después, se anunció que había dejado la banda.

Nº1 en LOS40

Use your illusion (I y II), contiene los dos primeros nº 1 de Guns N’ Roses en LOS40. El primero fue You could be mine, el 28 de Septiembre de 1991. Y menos de dos meses después, el 16 de Noviembre, la banda obtenía su segunda medalla de oro con Don’t cry.

El 5 de Febrero de 1994, el grupo de rock angelino consiguió su tercer y último nº1 gracias a Ain’t it fun, incluido en su álbum de versiones The spaghetti incident?.