Anitta y ‘Envolver’, su erótica canción: ¡Mira el vídeo!

Todo el mundo sabe que Anitta es una mujer muy explosiva. Y en cada canción que saca lo demuestra más. La última ha sido Envolver, un single que tiene como tema principal la sensualidad y el deseo. Eso es. La cantante brasileña lanzó el pasado jueves, el 11 de noviembre, su nuevo tema: Envolver.

Para poner los dientes largos a sus fans, publicó un teaser de su nuevo tema en su perfil de Instagram. Los sonidos que más se destacan son muy bailables ya que tienen mezclas del reggaetón y un poco del dembow. Sin embargo, esto no fue lo que más llamó la atención de sus incondicionales.

En el vídeo, veíamos cómo la brasileña se metía en la ducha de manera sensual y mostraba su figura corporal. Ya os podéis imaginar cómo han sido las reacciones de sus fans... ¡Una locura!

Así es como Anitta vuelve más diva que nunca. Probablemente, escuchemos Envolver dentro de su futuro quinto álbum de estudio Girl from Rio cuyo lanzamiento aún no tiene fecha definitiva, ni siquiera listado definitivo de canciones pese a que la artista ha lanzado ya varias canciones.

Sobre su videoclip

El clip ha sido dirigido por Anitta y producido por Harold Jiménez de 36 Grados. Además, ha contado con la participación del bailarín Ayoub. Para este sencillo en español, Anitta ha escogido un videoclip bastante curioso. Ha seleccionado unos colores fuertes y luminosos para resaltar dos realidades paralelas: Anitta en la vida real y en sus sueños con su crush.

La luz amarilla ilumina a Anitta en un salón de baile corriente en el que baila sensualmente. De repente, pasamos a la escena con una luz azul morada que alumbra a Anitta con su conjunto sexy blanco que deja lucir su piel. Aquí la vemos acompañada de un hombre, que sería el hombre que "desea".

En todo el vídeo, vemos a la brasileña dándolo todo con nuevos pasos urbanos que nos dejan boquiabiertos. "Porque siempre que te veo tú me quiere’ perrear, oh, oh/ Y yo quiero partirte/ Cógelo a chiste/ Y en cinco minuto’ ya va’ a venirte/ Me tienes como pa’ derretirte", canta la cantante con un movimiento erótico de caderas.

Sin duda, Anitta regresa pisando fuerte y estamos seguro de que lo petará en su futuro disco. Ahora, solo nos queda esperar la fecha de su lanzamiento.