Ed Sheeran, Camilo con Evaluna y Coldplay con BTS agitan la lista esta semana

En menos de 24 horas Ed Sheeran ha logrado el más difícil todavía. Si el viernes por la noche arrasó en LOS40 Music Awards con cuatro galardones, en sábado por la mañana logró el número uno de la lista con Shivers y fue la subida más fuerte (ocho posiciones) con Bad habits, que ya había liderado el chart dos veces. Como Bad habits se ha quedado en el #3, ahora el británico tiene dos canciones en el podio de honor. ¡Portentoso! Aun así, no es el único nombre destacado de la semana. Camilo y Evaluna Montaner son la entrada más importante con Índigo (#25), y Coldplay con BTS también debutan con My universe (#34). Por su parte, Imagine Dragons retienen el récord de permanencia con Follow you, que después de 33 semanas (una de ellas en primera posición) ahora baja al #35. Tony Aguilar te da más detalles en el vídeo resumen que encabeza estas líneas.