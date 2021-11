Phil Collins, Mecano, The Weeknd, Dover y otros que fueron Nº1 de la lista a mediados de noviembre

¿Qué canciones fueron número uno de la lista una semana como esta? Es la pregunta a la que Tony Aguilar da respuesta puntualmente en La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola. Las primeras coordenadas que introduce son las del año pasado. El número uno en 2020 por estas fechas fue para The Weeknd e In your eyes, uno de los temas de After hours (junto a Blinding lights y Save your tears) que más alegrías le ha dado al canadiense.

Hace cinco años, la primera posición la ocupaba Sia con The greatest. En este tema colaboraba el rapero estadounidense Kendrick Lamar y estaba incluido en el álbum This is acting. Y hace diez años, quien se situó en lo más alto fue Britney Spears con I wanna go. Con Max Martin en el equipo de producción, fue uno de los tres singles de Femme fatale que entró en el top 10 de ventas de Estados Unidos, algo que la cantante no había logrado hasta entonces en su carrera.

Esta semana recibimos a Dover por partida doble. En 2016 fueron número uno con Let me out, tema que, sin abandonar sus raíces rockeras, acercaba al grupo madrileño a los ritmos bailables. Fue la primera canción que se interpretó en una ceremonia de LOS40 Music Awards. Y cinco años antes, en 2001 (o lo que es lo mismo, hace ya la friolera de veinte años), las hermanas Llanos y compañía coronaron la lista con King George, que aparecía en su cuarto disco, I was dead for 7 weeks in the city of angels, del que se vendieron más de 200.000 copias.

Hace un cuarto de siglo, el número uno esta semana de noviembre era para Phil Collins y Dance into the light. Aunque ya había publicado discos en solitario antes, este (de igual título que la canción) fue el primero que lanzó tras abandonar definitivamente la banda que le hizo famoso, Genesis. Y culminamos el repaso con Mecano, que hace 35 años se encaramaban a la primera plaza con uno de sus temas más recordados: Cruz de navajas. A pesar de que por su ritmo abolerado estuvo a punto de no incluirse en Entre el cielo y el suelo, se convirtió en un tremendo éxito que incluso a día de hoy es un placer escuchar.