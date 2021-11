Si has dejado en el contenedor un paquete con tu dirección, atención a esto

¿Alguna vez te ha dado pereza borrar la dirección de tu paquete antes de introducirlo en su contenedor de cartón correspondiente? Pues tranquilo/a, porque no eres ni serás el/la único/a.

Y si no que se lo digan a la usuaria Ayu, que ha demostrado que todos los días se aprende algo nuevo. Todo comenzó el domingo a las 19:30 horas. "Me llama una señora que se ha encontrado un paquete a mi nombre en un pueblo de Ávila en el banco de un parque. Yo vivo en Madrid. El paquete es de Sephora y pone que está pagado, y no sabe qué hacer con él. Yo estoy como ???", dice en Twitter. Junto al mensaje adjunta una captura de pantalla de la conversación.

En la foto aparece el supuesto paquete de Sephora con la pegatina en la que figura su dirección. Pero eso no es todo. La joven asegura que ella ya había recibido su paquete, por lo que, ante tanta expectación, le pregunta a la señora si podría enviárselo de vuelta. Le responde que no hay oficina de Correos en su pueblo y que el cartero solo pasa ciertos días para recoger paquetes.

Entonces, ¿qué hay en el paquete y por qué está en un pueblo de Ávila? La señora lo abre y para su sorpresa se encuentra con aguacates. Sí, has leído bien: aguacates. "Y entonces me acuerdo que yo, alta mamarracha, tiré al contenedor la caja de cartón donde iba mi pedido tras recibirlo sin borrar ni tachar mi dirección (estaba vaga). Y supongo que alguien recogió la caja, la llenó de aguacates y se la llevó al pueblo", concluye Ayu.

¿Cuál es la lección que nos ha dado la joven? Que intentemos no dejar nunca nuestra dirección en los paquetes que depositamos en los contenedores, ya que no sabemos hasta dónde puede llegar. Eso sí. Esta experiencia le ha ayudado a conocer a una señora "muy maja", según confiesa en las redes sociales.

La historia ha generado un sinfín de comentarios en Twitter. "Tal y como están los aguacates, seguro que vale más esa caja actualmente que cuando llevaba dentro los productos de Sephora", dice Adri Vélez.

Y tú, ¿tienes alguna anécdota parecida como la de Ayu?