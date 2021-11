Adara Molinero consigue que Luis Rollán explote en ‘Secret Story’: “Querían a Luis fuera de sí. Ya lo tienen”

La tensión en Secret Story es máxima. Adara Molinero se ha convertido en la pieza que logra desestabilizar una convivencia que, ya de por sí, era delicada. Y el tema de las tareas, no ha hecho más que avivar un fuego que está a punto de quemarlo todo.

Durante la gala de La cuenta atrás, han empezado a hablar del reparto de tareas. Adara es de las que piensan que las tareas deben rotar. Ella quiere estar en la cocina y no de manera parcial, como sugieren algunos. Pero claro, no todos piensan igual.

Luis Rollán le ha reprochado su actitud y Adara ha acabado llamándole falso y ha estallado la mundial. Ella ha acabado llorando y encerrándose en el baño y él no ha podido más y se ha despachado a gusto.

“¿Ya qué querían, a Luis fuera de sí? Ya lo tenéis, ya está. Ahora ya no me callo ni esto, y las injusticias no las aguanto, ni de un lado ni de otro. Y ahora sí que no va a dormir nadie, porque no me sale del nabo. Hasta que me canse. A tomar por culo. Que eso es lo que buscan”, gritaba ante el silencio del resto de sus compañeros.

Hartazgo

“Estoy cansado de las injusticias. Estoy cansado encima de ceder. Y estoy cansado del victimismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cansado”, repetía en alto sin recibir ninguna contra réplica.

“Llevo dos meses y medio, como muchos de mis compañeros, sin ningún tipo de información del exterior. Por eso le he pedido a Julen, como te he explicado a ti antes, que, a mí, como mínimo, me resulte raro que yo estoy aquí dentro, una señora se vaya poniendo muy mal, porque es muy mala Lucía. El otro se va de aquí poniendo verde a Lucía y a estos dos señores. Y como mínimo, sospecho, que algo raro ha tenido que pasar cuando entran los tres jajajaja, íntimos. Me vas a permitir, a mí, que como mínimo, dude”, explicaba sobre la actitud cambiante de Adara y Miguel Frigenti con Lucía.

Parece que lo de que Adara le haya llamado falso no acaba de entenderlo. “Aquí el otro día se tarda cuatro horas en intentar hacer un entendimiento de cuatro gatos. Yo me salgo de la cocina para darle su sitio. Yo no me he levantado de la mesa, jamás para hacerle un feo. Yo después de los ataques que he recibido, y aquí están mis compañeros, no he dejado de hablar a nadie. He hecho la prueba, ¿y me vas a llamar falso? Falsa ella. Y no hace nada para agarrarse a esto, porque solo reacciona los días de gala y aquí todo el mundo callado. Ya estoy hasta las pelotas”, sentenciaba.

Y acababa dejando claro que si lo que la audiencia quiere es el victimismo y la actitud de Adara, todo para ella. “Así que, os digo una cosa a la audiencia, estoy viviendo una experiencia maravillosa, única en mi vida, y a estas alturas, me da igual la final, las nominaciones o ganar. Si esto es lo que quiere la gente, nos vamos todos, que le den el maletín y se acaba el programa. Pero en plan victimismo, no, aquí nadie le ha hecho un vacío, aquí a nadie le ha hecho un feo. Eso es de otras ediciones, pasado”, aseguraba.

Y mientras él andaba por el salón soltándolo todo, Adara y Miguel permanecían en una de las habitaciones sin decir ni mu.

Veremos si hay arreglo en todo esto.