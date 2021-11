David Broncano hace el regalo más surrealista de ‘La Resistencia’: un terreno para ToteKing

La Resistencia ha vuelto a dejar un momento de esos que cuesta creer en su última entrega. Y es que David Broncano ha hecho el regalo más surrealista que se haya visto en el programa.

Movistar+, tras la cancelación de Late Motiv y el discurso de Buenafuente, sigue con su espacio nocturno estrella encabezado por Broncano. Tras sorprender a Mónica Naranjo con lo que parecía una escena de sexo explícito, el último programa tuvo como invitado al rapero ToteKing, el cual no se pudo parar de reír ante la situación en la que se vio envuelto.

El artista español presentaba The Kingtape, su último disco que está lleno de colaboraciones, pero eso quedaría en segundo plano durante su estancia en el famoso sofá que tantos momentos ha presenciado.

"Hemos pensado que siendo tú, estaría guapo que tuvieses algún terreno", le espetó Broncano al músico. "¿Tienes terrenos? ¿Tienes fincas?", continuó el presentador ante la mirada incrédula de Toteking, quien no podía aguantarse la risa:

De esta forma, Broncano y el resto del equipo empezaron a navegar por una conocida web de alquiler y venta de viviendas y terrenos. "¿Qué hago yo con eso? Yo no puedo con el campo", dijo el rapero entre carcajadas, mientras el presentador y Grison le aseguraban que le iban a comprar un terreno. La cosa iba en serio.

Al ver propiedades de 500 euros, a ToteKing no le hacía nada de ilusión el regalo. "De 20 mil euros para arriba", aseguró el artista, algo que David no vio con buenos ojos: "¿Estás loco? Esto no lo pago yo, lo paga el programa... espero".

De esta forma, se intercambiaron los papeles en La Resistencia, ya que lo más habitual es que sea el invitado el que le haga un detalle al presentador y al resto de integrantes del late. En directo, no se decidieron por ninguno de los terrenos que habían visto, pero quedaron en verlo una vez concluyera.