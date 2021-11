Rosalía con The Weeknd y Fito & Fitipaldis ponen rumbo a la lista

Una colaboración internacional en la que concurre una artista española y un veterano grupo de rock nacional componen esta semana el apartado de candidatos a entrar en lista. La colaboración es la de Rosalía y The Weeknd: La fama. No es la primera vez que la creadora de El mal querer y el canadiense unen fuerzas: Rosalía ya participó en el remix de Blinding lights, uno de los éxitos recientes de Abel Tesfaye.

Con La fama arranca la cuenta atrás para la salida de Motomami, el nuevo álbum de la catalana. Se trata de una bachata actualizada en la que podemos escuchar a The Weeknd cantando en español, algo que ya sabíamos que no se le daba mal después de que colaborase en el remix de Hawái, de Maluma, a mediados de 2020. Tras seducirnos a todos en su aparición en LOS40 Music Awards, Rosalía puede regresar a la lista de LOS40 con este nuevo single. Solo hace falta que lo apoyes con el HT #MiVoto40.

ROSALÍA - LA FAMA (Official Video) ft. The Weeknd

Y de regresos hay que seguir hablando, porque Cielo hermético supone el retorno de Fito & Fitipaldis, la ilustre banda de rock capitaneada por el gran Fito Cabrales, si bien es cierto que en mayo lanzó el single Cada vez cadáver, que es a su vez el título de su nuevo álbum. En Cielo hermético, que se postula como candidato a la lista, Fito no se anda por las ramas y nos da una ración de su sonido característico, como siempre con una letra muy cuidada, en esta ocasión sobre el paso del tiempo.

El álbum es el primero de estudio que saca el bilbaíno en siete años (el anterior, Entre dos mares, salió en 2014), y ya ha sido número uno de ventas en nuestro país. Había ganas de nuevo material de Fito, uno de nuestros rockeros más egregios, a pesar de que diga que no se considera estrella del rock. Puede que no encaje en el estereotipo del término, por su contrastada cercanía (como demostró una vez más hace solo unos días, cuando se puso a tocar con un músico callejero), pero no cabe duda de que está en el olimpo de los rockeros españoles. El HT #MiVoto40 le dará luz verde.

Fito & Fitipaldis - Cielo hermético (Videoclip Oficial)

¡Suerte a todos!