Aitana dedica su Premio Ondas al esfuerzo de sus padres: “Como no supe valorarlo tanto, quiero agradecéroslo”

Aitana ha tenido una semana muy especial. La cantante española ha recibido tres premios. El viernes se llevó el galardón a mejor artista en directo en LOS40 Music Awards; el domingo fue premiada como mejor cantante española de 2021 en los MTV EMA; y este martes ha recogido su premio Ondas a fenómeno musical del año.

En tan solo cuatro años, Aitana se ha convertido en uno de los rostros más queridos y solicitados de la industria española. La joven de 22 años tiene varios premios a sus espaldas, demostrando el increíble talento que tiene.

Este martes, Aitana estuvo en el Teatro Coliseum de Barcelona para recoger su Premio Ondas. Lo hizo con un precioso vestido de color verde esmeralda de la famosa diseñadora británica Stella McCartney. Además, la joven estrella cantó encima del escenario del evento.

El emotivo discurso de Aitana en los Ondas

Pero si hubo un momento que emocionó a los asistentes de la gala fue, sin duda, cuando la cantante recogió su premio. Aitana dedicó su discurso a dos personas que han sido sus pilares fundamentales: sus padres.

Belén y Cosme se convirtieron en los protagonistas del speech que dio su hija en la ceremonia. ¡Y es que no pueden estar más orgullosos de su pequeña!

📽 El emocionante discurso de @Aitanax en los #Ondas2021: "Gracias, papá y mamá, porque yo he tenido una infancia muy feliz y vosotros no lo tuvisteis tan fácil como yo"https://t.co/18Y8wR85Ck pic.twitter.com/XnCsWkixG8 — Cadena SER (@La_SER) November 16, 2021

“La verdad es que me he emocionado toda la noche escuchándoos a vosotros y cualquier cosa que diga va a ser bastante evidente”, ha empezado diciendo Aitana. “Los iba a dejar para el fina, pero no. Quiero dedicárselo a mis padres porque he tenido la suerte de tenerlos siempre al lado. Aunque no han podido venir a muchos premios, esta noche están aquí”, ha continuado diciendo la intérprete de Ni una más emocionada.

“Papá y mamá, quiero daros las gracias porque he tenido una infancia muy feliz. Vosotros también la habéis tenido, pero no lo habéis tenido tan fácil como yo”, ha continuado explicando la cantante.

La estrella española, con la voz entrecortada por la emoción, ha seguido explicando que no hubiese llegado hasta ahí sin el esfuerzo de ellos:

“Todo esto es porque después del colegio, cuando salíais de trabajar, me llevabais a clases de canto, de piano, de inglés… a todas las clases para que yo tuviese una educación perfecta. Desde aquí, como no supe valorarlo tanto, quiero agradecéroslo”.

La cantante también ha dado las gracias a todas aquellas personas que trabajan con ella y a los que considera una segunda familia.