Nathy Peluso protagoniza la portada de Vogue y habla sobre la polémica de ‘Ateo’

A estas alturas nadie duda del enorme talento de Nathy Peluso. La cantante argentina se ha convertido en una gran estrella gracias a sus canciones llenas de ritmo, flow y letras cañeras. Con más de ocho millones de oyentes mensuales en Spotify, Nathy no ha dejado de ganar fans. Su manera de bailar tan icónica ha hipnotizado a sus seguidores desde el primer videoclip.

Teniendo en cuenta que es una de las mujeres del momento, no nos extraña que la revista Vogue España haya contado con ella para que protagonice la portada de diciembre. La argentina aparece increíble luciendo un top de lana blanco a juego con una falda de tubo del mismo color. Mirando directamente a cámara y con su característica melena negra sin recoger, Nathy llama la atención de todos los lectores de la revista.

Pero si hay algo que nos ha gustado de este reportaje, además de las fotos, son las declaraciones que ha dejado la cantante. La artista, que este año tiene cuatro nominaciones a los Premio Grammy Latinos, ha reconocido que es muy autoexigente consigo misma: “Soy mi mejor amiga y mi peor enemiga. Hay veces que se hace insoportable convivir conmigo misma. Tengo la vara de medir muy alta. De hecho ahora mismo esa vara ni siquiera existe. Siempre se puede ser mejor”.

Además, la cantante ha asegurado que se encuentra en un momento donde cree que no le corresponde descansar, poniendo toda la carne en el asador.

Nathy Peluso habla sobre la polémica de Ateo

Por primera vez, Nathy Peluso ha hablado sobre toda la polémica que tuvo el videoclip de Ateo, el tema ha lanzado junto a C. Tangana. El dean que permitió rodar en la catedral de Toledo tuvo que dimitir tras la publicación del vídeo. Ahora, la argentina ha hablado sobre el tema, asegurando que fueron muy cuidadosos con lo que enseñaban:

“Fuimos muy cuidadosos. Yo iba a salir con transparencias y decidimos que no. No en una iglesia. Y bailamos de forma romántica. No era perreo. Estamos en 2021. Jamás pensamos que se liaría así”.

Ser pianista profesional se encuentra en sus planes

Aunque ahora mismo está totalmente inmersa en su carrera como cantante, Nathy quiere ser pianista clásica: “Creo que lo voy a conseguir. Ahora no tengo la oportunidad, pero me quiero retirar un tiempo, cuando haya hecho varios discos y sacarme la carrera en el conservatorio”.

Además, la cantante ha explicado que en ningún momento pensó que iba a ser escuchada por grandes masas. Y es que el género al que pertenecía, el under no era lo que sonaba en las listas cuando empezó: “Ahora es el nuevo pop. Yo pertenecía a la música under, pero era me volví mainstream. Esto no era algo natural. Y más siendo una mujer. Una mujer que rapeaba”.