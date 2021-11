Ana Mena, Lara Álvarez y Sandra Barneda protaginizan el momento más loco de LOS40 Music Awards

Este año hemos visto todo tipo de sonrisas en LOS40 Music Awards 2021. Los premios musicales más importantes de nuestro país siempre consiguen hacer reír a todas nuestras estrellas favoritas. Sobre todo cuando se ponen frente a nuestro querido Karin Herrero.

El canario ha sabido sacarnos una sonrisa de la mano de Vitaldent en la gala gracias al divertido reto que tenía preparado. El presentador ha retado a los invitados a una serie de pruebas que no tienen desperdicio. ¿El resultado? Ver a algunos de los rostros más conocidos de nuestro país haciendo cosas que no hubiésemos imaginado nunca.

Lara Álvarez ha sido la primera invitada de Karin a jugar. Bueno, quien dice invitada dice víctima. La famosa presentadora de Supervivientes ha tenido que pedir matrimonio a la primera persona que ha visto. Por suerte para ella, estaba delante su amiga Sandra Barneda. Lara no ha tenido problema en hincar rodilla y pedirle la presentadora que se case con ella. ¡Menudo momentazo! “La única mujer por la que me he arrodillado y me arrodillaría”, ha asegurado Álvarez delante de la cámara.

Natalia Lacunza y DVICIO no lo han tenido fácil





Tampoco lo han tenido fácil Natalia Lacunza. La pamplonica ha tenido que hacer reír a alguien. Y eso que ella misma ha asegurado que no se le da nada bien. ¿Os imagináis cómo lo ha conseguido? Pista: no ha sido a través de un chiste.

Ha llegado el momento de DVICIO. Karin ha jugado con Alberto, retándole a decir un defecto de alguno de los artistas que se encontraban en ese momento en las mesas. Han sido las camisas de los integrantes de Bombai las principales perjudicadas.

El momento sexi de Ana Mena

Para terminar el reportaje por todo lo alto, Karin ha cogido a una de las protagonistas de la noche: Ana Mena. La estrella malagueña, que conoce muy bien los reportajes del canario, ha cogido uno de los retos de la bolsa. ¿Y qué le ha tocado? Tener que decirle a alguien algo sexi.

Ana ha escogido al propio Karin. “¿Qué haces esta noche?”, le ha preguntado la cantante al presentador.

Hiciese lo que hiciese aquella noche Karin, sin duda, nos ha sacado una sonrisa Vitaldent con este reportaje.