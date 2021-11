Lluvia de críticas a Alejandro por sus comentarios en ‘La isla de las tentaciones 4’: “Su bifobia me da asco”

En un programa como La isla de las tentaciones, por las circunstancias y las cámaras, solemos conocer casi al cien por cien a esas parejas que han decidido irse al paraíso para poner a prueba su amor. Es un reto, y en medio de toda la vorágine que se produce, se dejan ver diferentes aspectos de sus personalidades. Algunos gustan a la audiencia y otros no, es lo normal. Sin embargo, hay perfiles que guardan un lado muy feo que cuando lo muestran pasa lo que ha pasado en la cuarta edición con Alejandro Nieto.

El que fuera Míster y concursante de Gran Hermano VIP fue uno de los grandes protagonistas de la última gala por los comentarios que hizo sobre su novia. Primero fue al ver imágenes de Tania en actitud cariñosa con un soltero de su villa. Solo estaban jugando, pasándoselo bien. Sin embargo, Alejandro le dedicó estas perlitas a su pareja: "Pornográfica", "morbosa" y "viciosa". Vamos, para mear y no echar gota.

Pero este machismo rancio no fue lo único que salió de la boca de Alejandro en el programa anterior de La isla de las tentaciones 4. También hubo bifobia en una conversación con su compañero Josué. Este le dijo que Zoe, su novia, era bisexual, algo que en su momento le había echado para atrás. La conversación no empezó bien, pero el exmodelo, como no, quiso poner la puntillita.

"Ese tema de que Zoe sea bisexual me ha dejado un poco tocado. Sé que Tania una vez en el Erasmus con una chica se comió la boca y no le gustó. Pero no sé si puede gustarle y probar otra vez", dijo, ante unos espectadores atónitos que no dudaron en entrar a la red social del pájaro azul para ponerle en su sitio.

